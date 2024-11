Footcast Preview: Slavia nezaváhá, Sparta konečně zvítězí. Hornické derby

Jakub Podaný, David Nyč a reportér O2 TV Sport David Nyč diskutovali před 17.kolem české nejvyšší fotbalové soutěže nad jednotlivými zápasy. Hodně prostoru v aktuální epizodě dostal zápas Slavie s Libercem. „Slavia vyhraje, nepochybuji o tom. Liberec sice vyhrál v Olomouci 4:1, ale v neděli ho čeká úplně jiná kvalita. Sešívaní hrají skvěle, doma neztratili ani bod a s Libercem si poradí, i když budou hrát poprvé v popoledním čase od 13.00. Slovan bude v Edenu pod tlakem a nejsem si jistý, že ho ustojí. Typologie hráčů není postavená tak, že by měli hrát v nízkém bloku. Liberec se pokusí hrát hodně do kolma, ohrozit slávistickou obranu z protiútoků přes rychlé kraje Ghaliho a možná Kayonda, ale na body to stačit nebude,“ predikuje David Nyč.