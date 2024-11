Pravděpodobné sestavy: Krasniqi či Ross za Spartu, Ogbu zpět do základu

Jak odčarovat kletbu, která se snesla na fotbalisty Sparty? Odpověď se zatím hledá marně, další pokus přichází v 17. kole Chance Ligy, kde svěřenci trenéra Larse Friise zavítají na trávník Dukly a v základní sestavě by mohli vyběhnout Ermal Krasniqi či Mathias Ross. Od úvodní minuty by pak měl naskočit i Igoh Ogbu, jenž v pohárovém souboji Slavie proti Fenerbahce (1:2) zůstal jen mezi náhradníky. Projděte si v článku pravděpodobné úvodní jedenáctky pro všechny zápasy, pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz. Získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.