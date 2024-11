Trpišovský: Bolí to, nezasloužili jsme si prohrát. Chybí klid, jsme křečovití

Tohle je pro Slavii problém. V domácím střetu s Fenerbahce zapsala třetí porážku v řadě v hlavní fázi Evropské ligy a vypadla z postupové čtyřiadvacítky. Přitom vedla 1:0, po gólu Tomáše Chorého si užívala výtečný start do utkání, k tomu dost velkých příležitostí k úniku do výraznějšího náskoku, ale po půlhodině vypadla z role a padla 1:2. „V lize jsme v zakončení suverénní, klidní, ale v Evropě křečovití,“ ucedil Jindřich Trpišovský.

Potřetí v řadě jste v Evropské lize prohráli. Proč?

„Byl to hezký zápas, bohužel se špatným koncem. Dobře jsme do něj vstoupili, předvedli jsme skvělý první poločas, ale vytěžili z něj jen remízu, což se ukázalo jako hlavní faktor, proč jsme nebyli bodově úspěšní. Ve spoustě šancí jsme vůbec netrefili bránu. Pak jsme po chybě v defenzivě a krásné individuální akci Džeka dostali gól. Přitom šlo o jedinou nebezpečnou akci soupeře v prvním poločase… Druhá půle byla vyrovnaná, taková pade na pade, ale prohráli jsme ji. Bolí to, protože jsme si nezasloužili prohrát. Chyba u druhé branky nás stála bod a možná závěrečný nápor na konci. Dlouho si nepamatuju, že bychom takovou chybu v obraně udělali. Budu se opakovat, ale tyto zápasy se rozhodují v boxu. Dnes se to jen potvrdilo. Nicméně jsme podali dobrý výkon.“

V posledních čtyřech utkáních v Evropské lize jste vystřelili na branku celkem v osmasedmdesáti případech, ale vstřelili jste jen dva góly. Znáte příčinu, proč vám to nepadá jako v domácí soutěži?

„Především je úctyhodné, do kolika šancí se dostaneme, ale bohužel v konkrétních situacích nemáme klid, nebo nám vždycky něco chybí. V lize jsme v zakončení suverénní, klidní, ale v Evropě nám na tom strašně záleží a z dobré pozice ani netrefíme bránu. Třeba v závěru poločasu, kdy se přes soupeře dostal Douděra. Místo gólu střela skončí o metr vedle. Naopak soupeř z podobné situace vytěží gól do prázdné brány. Tým chce, hrozně chce, ale pak nás neproměněné šance sráží. Na úvod soutěže jsme v Ludogorci byli produktivní, v dalších čtyřech zápasech však inkasujeme z první možnosti soupeře. Je hezké, že si něco vytvoříme, ale musíme trefit bránu. To nám zatím chybí, jinak je tam za mě všechno. V lize nám to padá, Zafeiris se krásně trefí v Budějovicích, Diouf v Liberci, v Evropě jsme v koncovce křečovití.“

Jan Bořil říkal, že Fenerbahce bylo perfektně takticky připravené. Vnímal jste, že José Mourinho na vás nachystal důmyslný plán?

„Jednoznačně. Mourinho hrál proti nám dvakrát s Římem, ví o nás. Dnešní moderní fotbal je takový, že se všechny týmy připravují na soupeře. On je špička. Podívejte se na AS, kde jsou nyní bez něj. To hovoří za vše. Na druhou stranu, v prvním poločase jsme mohli vést 3:0, nebo 3:1. Odpovídalo by to tomu, co se dělo na hřišti. My jsme se na Fenerbahce taky chystali, chtěli jsme toho využít v poslední třetině hřiště, což se nepovedlo. Je hezké, že sem jede Fenerbahce, chystá se na nás, svědčí to o vnímání Slavie v Evropě. Ale body nemáme. Umělecký dojem je fajn, my ale chceme mít body. Možná by jednou bylo dobré nehrát tak dobře, ale zápas zvládnout.“

Jak velkou komplikací je porážka v tabulkových počtech? Vypadli jste z postupové čtyřiadvacítky…

„Komplikace je to jednoznačně. Nejvíc mě mrzí, že hrajeme doma a nevyhrajeme. Byl to zápas s gigantem, kterého jsme chtěli porazit. A nepovedlo se to. To teď vnímám nejvíc. Máme ještě tři zápasy, hraje se o devět bodů, které nás mohou vystřelit kamkoliv. S Anderlechtem nás za čtrnáct dní čeká podobné utkání, snad s lepším koncem.“

Plno hráčů má za sebou v sezoně spoustu zápasů. Podepisuje se na nich únava?

„Samozřejmě nad tím přemýšlím, budeme vyhodnocovat data směrem k neděli. První poločas však byl skvělý pohybově. My se snažili hodně napadat, dostat je presinkem pod tlak. Prostě šlo o hodně náročný zápas, hlavně první půlka, v té druhé se už tolik nehrálo. Ale samozřejmě s vámi souhlasím. Někteří kluci na tom nejsou tak dobře jako před měsícem, nebo dvěma. To je ale logické. Mnoho hráčů se vrátilo z reprezentačních srazů. Máme zkušenosti, že se do optima dostávají zhruba za dvanáct dní. Trochu nám chyběla lehkost a dynamika, někdy jsme se víc vydýchávali. Je to daň za to, že v takhle nabitém programu nemají hráči moc možností trénovat. Jdou ze zápasu do zápasu, chybí jim tréninkový stereotyp. Ale nechci si na to stěžovat, nicméně dnes se nám nepodařilo hrát intenzivně po celé utkání.“