Rada o Friisovi: Já už bych byl dávno venku. Sparta se ale oklepe

Lars Friis je pod tlakem. Cítil jste se před utkáním podobně?

„Friisovi je čtyřicet osm, mně šedesát šest. Už jsem vlastně tři roky v důchodu. Víte, jak to myslím… Jsem připravený na všechno, už jsem to zažil ve fotbale mockrát. Mám si dělat starosti? Když mě vyhodí, tak mě vyhodí, půjdu dál. Ale já budu bojovat, stejně jako pan Friis. Dělám práci na sto procent, kdybych měl přemýšlet nad tím, co se mnou bude zítra, pokud prohrajeme, to by nešlo. Tím se nezabývám. Ale kdybych byl ve Spartě já, už jsem dávno venku.“

Proč myslíte?

„S českými trenéry se nezachází s úctou. Myslím, že máme tak dobré, kvalitní kouče, že na to mají. Ti ze zahraničí mají vyšší sebevědomí, my jsme takoví víc podělaní. Ale u mě to nehrozí. Když budu mít nůž na krku, tak tam prostě bude. Co bych měl dělat?

Šli jste do zápasu s větší nadějí na úspěch? Je Sparta ve srabu?

„Určité napětí tam je, s Atlétikem dostali šestku, to je jako rána palicí. Proto nejsou v dobrém rozpoložení, taková menší pokrývka na nich leží. Ale myslím si, že Sparta je natolik silná, že se z toho oklepe. Se Spartou je to tak, že nemáte co ztratit. Pokud hrajete proti takovým týmům, jde výkon nahoru.“

Proto jste ji přehrávali ve druhém poločase?

„Pro mě neplatí, že je v krizi, pořád má dominantní kádr. Rrahmani stojí 100 milionů a my máme rozpočet devadesát. Líbilo se mi, že tam byly akce, které měly hlavu a patu. Mladý Bačinský režíroval střed hřiště, viděl jsem sebevědomí. Hráčům pořád opakuju: Pokud se budete bát, nemáte šanci proti nikomu.“

Vyrovnali jste až v nastavení. Věřil jste do konce?

„Ještě předtím tam byla větší šance než při gólu. Po nějakých deseti minutách druhé půle jsme byli odvážnější, lepší, vyhráli jsme na rohy, na držení míče, na střely. Uhráli jsme bod, myslím, že to bylo zasloužené. Teď se musíme připravit na Slovácko, z mého pohledu to bude těžší než se Spartou. Kulisa byla fotbalová, bude to jiné.“

Dukla se rozloučila se skvělým střelcem šedesátých let Josefem Jelínkem. Vzalo vás to?

„Byl to jeden z posledních z Chile. Smutné zprávy chodí, mrzí mě to. Dovolil mi abych mu tykal, říkal jsem mu Pepo. Když dělal správce na Bohemce, tak po něm trenér Pospíchal chtěl, aby ukázal hráčům, jak se centruje. Zrovna šel okolo v holínkách - a v nich to tam posílal.“