Ševčík mimo nominaci a na odchodu ze Slavie. Má nabídku z Číny

Během téměř sedmi let ve Slavii býval často zraněný. Ani jednou se nestalo, že by zvládl odehrát celý ročník. Když ale byl stoprocentně v pořádku, bylo téměř nemyslitelné, aby nehrál v základní sestavy. Jenže časy se mění. V prosinci 2024 je z Ševčíka zdravý náhradník, co se ani nevejde do zápasové nominace.

„Trénuje s týmem, ale ve středu pole má konkurenci. Oscar se Zafeirisem hrají skvěle, pak tam je jako třetí Prebsl, na Petrově pozici může hrát i Pech. Na jeho post hráče prostě máme,“ popsal Trpišovský hlavní důvod Ševčíkova odstavení.

V létě byl členem národního týmu na nevydařeném mistrovství Evropy, odehrál předligovou generálku, nastoupil v prvním zápase v Uherském Hradišti. Pak se však zranil a ve Slavii za to vzali jiní. Se Ševčíkem se přestalo počítat.

Na začátku září, těsně před koncem transferového okna, o zkušeného borce projevila zájem Mladá Boleslav, situaci sondoval i Liberec. Ale neúspěšně. Ševčíkovi se ke konkurenci nechtělo. Chtěl ukázat, že Slavii má pořád, co dát. Jenže na jeho pozici se v průběhu podzimu nic nezměnilo. Dosud naskočil jen do pěti utkání, odehrál chabých 157 minut, není na soupisce pro Evropskou ligu… Vypadl z reprezentace. Prostě podzim na nic. Ve slávistickém dresu se naposledy objevil na patnáct minut proti Dukle, to bylo na konci října.

Co bude dál? V létě mu končí smlouva. V Edenu počítají s jinými. A Ševčík by si rád zkusil, poprvé v kariéře, zahraniční štaci. „Uvidíme, jak se rozhodne,“ řekl slávistický kouč. Na stole leží nabídka z ciziny, konkrétně z Číny. V případě výhodných parametrů, může trojnásobný vítěz ligy po sedmi výživných letech v zimní přestávce Slavii opustit.