Soupeři Slavie mají PECH. V Edenu se rodí hvězda (18), vyniká driblinkem

Má v ligovém závodě Slavia kromě Plzně ještě nějaké konkurenty? Sparta je pozadu o masivních šestnáct bodů a něco ze čtrnáctibodového rozdílu se bude snažit ve středu ukousnout v přímé konfrontaci Baník. Pokud si ale Viktoria a spol. na nějaké nahánění Pražanů věří, musí čekat na výraznější zaváhání. Ale čekají marně. Měsíc staré klopýtnutí proti Hradci je pryč, od té doby „sešívaní“ ulovili dalších devět bodů a skóre 10:1.

A to domácí proti Liberci výrazně prorotovali útočnou trojici. Oproti Fenerbahce ukázali trenéři na Mojmíra Chytila, první ligový start od srpna si připsal Ivan Schranz a svůj debut v základní sestavě ve Slavii zažil Dominik Pech. Klučina velice šikovný na míči, dlouhodobý oblíbenec Trpišovského. Že ale naskočí od začátku? Překvapení nejen pro diváky, ale samozřejmě i pro soupeře.

„Styl Slavie se moc nemění, struktura zůstává stejná,“ komentoval Radoslav Kováč, jak těžké je připravit se na personální změny v širokém kádru Pražanů. „Když tam dáte kluka, který je hrozně šikovný a jádro kolem něj zůstává, ten hráč neskutečně vyroste.“

„Není jednoduché na takhle mladého hráče ukázat, musíte vycítit moment, aby to týmu vyšlo. Když se to nestane, může se to s ním táhnout. Hledali jsme někoho, kdo zvládne věci jako Lukáš Provod, to rozhodlo. Má skvělé driblinky, dobře vnímá hru,“ řekl Trpišovský.

Rozhodující moment

Elitní driblink je právě tou schopností, která Pecha posouvá z kategorie U19, kde většinou jeho vrstevníci hrají, mezi prvoligovou smetánku. Hned v úvodních minutách si balon výborně přebral a vybruslil s ním ze složitých situací. Vyhrál žlutou kartu na Dominikovi Plechatém, vyzkoušel střelu zpoza vápna. Hýřil pohybem.

Pak vytáhl ze svého arzenálu moment, který rozhodl utkání. Ve 40. minutě si těžký skákavý balon píchl mezi dva protihráče, obešel je a střílený centr z jeho kopačky došťouchnul do sítě Mojmír Chytil. Po debutovém gólu z minulého kola v Budějovicích si tak Pech připsal i první asistenci.

„Pechy hraje výborně, i na tréninku ukazuje, jaký je to fotbalista. Proto hrál v základní sestavě. Myslím si, že jeho centr do brány nešel, takže to byl důležitý gól,“ podotkl střelec Chytil.

Článek pokračuje pod infografikou.

Na hřišti vydržel záložník, který plnoletost oslavil teprve v září, ještě patnáct minut druhé půle, pak přenechal místo o deset let staršímu Provodovi. Dojem ale zanechal vynikající, evidentně se rodí další česká hvězda. Už během podzimu se zdálo, že si Pech hlasitě říká o hostování v první lize, s jeho současným bodovým příspěvkem a vytížením se může ale klidně stát, že bude důležitým členem slávistického A-týmu i na jaře.

„Je to jeden z těch hráčů, co možná nepotřebuje mezikrok v podobě hostování. Ale lehčí je někdy začít než to potvrzovat. Třeba Dan Samek také začal výborně, ale potvrzovat to pro něj bylo těžké. Ale Dominik je v tomto ohromně silný v hlavě. Do konce podzimu nám určitě bude pomáhat, pak se ukáže na zimním kempu, bude to o něm. Když bude lepší než ostatní, zůstane,“ řekl Trpišovský.

Liberecká patnáctiminutovka

Vítězství proti Slovanu má velkou cenu z mnoha důvodů. Šlo pro Slavii o poslední ligové utkání na vlastním hřišti v tomto roce a navíc proti silnému soupeři. „Liberec šel oproti tomu, jak hráli před reprezentační pauzou, raketově nahoru,“ upozornil Trpišovský.

Slovan to potvrdil ve fantastické úvodní patnáctiminutovce. Na mžourající slávisty vyletěl aktivně a gól mohl slavit už v první minutě. Zakončení Ahmada Ghaliho ale obětavě zablokoval Tomáš Holeš, o dorážku se zase postaral Antonín Kinský.

Pak přišla sporná situace, kdy se do šance řítil Denis Višínský a na první pohled ho ve vápně Holeš do zakončení nepustil jen díky faulu. „Okomentoval bych to asi tak, že to raději nechci komentovat,“ držel se zpátky Kováč. „Víša byl před ním. Ale pokud se sudí takhle rozhodl…“

Pak už iniciativu převzala Slavia. Emoce ještě vzplály u nepovedených nůžek Ogbua, které trefily hlavu Lukáše Letenaye, ale i tady volil sudí smířlivou variantu. „Kdyby dostal červenou, nehádal bych se. Ale neviděl mě, bylo to nezaviněné,“ hájil soupeře slovenský útočník.

A učinit v Praze obrat proti vedoucí Slavii, to je pro české týmy momentálně nemožné. Pevnost jménem Eden ani jednou za podzim nepadla a „sešívaní“ doma zůstávají stoprocentní.