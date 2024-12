Zřejmý a jediný směr. Ševčíkovi hledá agentura nové angažmá pouze v cizině

Vzhledem k sedmi poctivě odpracovaným letům by se slušelo naposledy zamávat tribunám a užít si na trávníku potlesk na rozloučenou. Jenže toho se Petr Ševčík (asi) nedočká. Zimní odchod ze Slavie je totiž velmi aktuální. A protože klub v lize do konce podzimu nehraje doma, kreativec bude mít spíše smůlu. Deník Sport a web iSport.cz v neděli přinesl informaci o interesu z Číny. Jisté je, že hráčovy další kroky budou směřovat za hranice.

Prudký pád ve slávistické hierarchii se musí řešit. Petr Ševčík, účastník letního EURO, je v klubu lídra Chance Ligy jen zdravým nehrajícím náhradníkem. S týmem trénuje, nic nefláká, ale do zápasové nominace se už podruhé v řadě nedostal. Venkovní duel v Českých Budějovicích a nedělní partii s Libercem sledoval jen z tribuny. Od Slavie má dobrozdání, že si může hledat nové angažmá. Ve Vršovicích s třicetiletým středopolařem přestali počítat.

„Petr trénuje s týmem, ale konkurence je velká. Je to post Zafeirise a Oscara, za nimi jsou Pech a Prebsl. Máme na těchto místech dost hráčů. Šéva by samozřejmě mohl hrát, ale na hřišti máte jen jedenáct míst a rozhodování je velmi těžké. Na stole je jedna nabídka ze zahraničí, ale uvidíme, jak to dopadne. Poprvé, co jsem ve Slavii, zažívám situaci, že kromě Masopusta, který má lehké zranění, jsme kompletní,“ vyprávěl Jindřich Trpišovský po vítězné partii s Libercem.

Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz je ona nabídka, ale spíše tomu říkejme zájem, z čínské ligy, kde je největší hvězdou Brazilec Oscar, ale také tam hraje bývalý plzeňský kanonýr Jean-David Beauguel. Ve Slavii ani v manažerské stáji Sport Invest, pod kterou rodák z Jeseníku patří, však údajně oficiální nabídku neregistrují. Tedy zatím… Věci se mohou v příštích dnech a týdnech dramaticky vyvíjet.