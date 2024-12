Sadílek cítil sílu a úlevu: Byla to ta stará Sparta. Konečně jsme to zlomili

Karviná během první půle srovnala. Nezatrnulo vám? Už jste ztratili zápasy, v nichž jste vedli, například naposledy na Dukle.

„Popravdě ani ne. Nevím proč, ale cítil jsem z týmu sílu, byla to ta stará Sparta. Věřil jsem, že to zvládneme, že máme na to dát několik gólů, protože jsme měli náznaky, dostávali jsme se dopředu. Nebylo to o tom, že bychom dali nějaký náhodný gól.“

Spadl vám kámen ze srdce?

„Ulevilo se nám hodně, protože jsme čekali každý zápas, až to zlomíme - a konečně to přišlo. Doufám, že to není jedna vlaštovka, že takhle najedeme na nějakou šňůru, kterou natáhneme na co nejdéle.“

Byli jste dole?

„Po takové špatné, nedobré sérii vám trochu spadne sebevědomí, tolik si nevěříte, ale na tomhle ho můžeme stavět.“

Znovu jste nastoupili v rozestavení se dvěma útočníka a třemi středními záložníky. Sedí vám?

„Pomáhá nám v určitých věcech, když máme vepředu dva hráče. Můžeme se dostat na dvě, tři přihrávky dopředu, nešlo o žádné zdlouhavé obehrávání, byli jsme hodně přímí, což je super. Vypracovali jsme si hodně šancí, to nám dělalo problémy v minulých zápasech. A to je klíč k tomu, abychom zase dávali góly. Je fajn, že jsme dali čtyři.“

Zásadní roli měl Albion Rrahmani. Můžete zhodnotit jeho výkon?

„Nemyslím, že to byl jenom Albion. Bylo vidět, jak jsme ten zápas chytili, všechny to bavilo, myslím, že to je Sparta, kterou všichni chtějí vidět. Někdo vyhraje souboj, běžecký souboj, což ovlivňuje další hráče, zvyšuje jim to sebevědomí. My jsme to potřebovali, protože jsme se snažili ty poslední utkání a vždycky nám to nějak uteklo. Tým celý zápas dominoval, výhru si zasloužil, Albiona musím pochválit, jak spolupracovali dohromady s Krasem, Ermalem Krasniqim.“

Vrátil se vám Veljko Birmančevič. Přinesl energii?

„Určitě, vlastně i Jarda Zelený se vrátil po delší pauze. Pomůže to, protože ti hráči nejsou tolik poznamenaní tím špatným obdobím, je to takový svěží vítr do kabiny. Jsou na tom psychicky líp, dokážou mužstvo strhnout. To je obrovská síla Birmy. Dostává se do šancí, proměňuje je. Jeho zranění jsme s ním prožívali. Marodka se nám v posledních týdnech fakt rozšiřovala, je super vidět kluky zpátky na hřišti.“

