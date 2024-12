SESTŘIHY: Slavia ovládla šlágr, Sparta zabrala. Výprask Dynama v Jablonci

Dohrávané 8. kolo Chance Ligy je minulostí. Slavia porazila v jeho šlágru Baník 1:0 gólem Malicka Dioufa. Poslední šla do akce Plzeň, která hostila Teplice. Zápas vedla do vítězného konce, v poslední minutě však vyrovnal na konečných 1:1 Jehor Cykalo. Výsledkovou mizérii utnula už v úterý Sparta, když porazila Karvinou 4:1. Po třech ligových zápasech se prosadil i Hradec, a to hned třikrát. Z Ďolíčku si tak odvezl výhru 3:0. Sledujte SESTŘIHY všech zápasů vloženého kola na iSport.cz.