Vážné zranění kotníku, Kliment má po sezoně! Zasáhlo nás to, řekl kouč

Nejlepší střelec Chance Ligy Jan Kliment bude Sigmě chybět do konce sezony, klub to oznámil na svém webu. „Zranění v oblasti kotníku, které jej nepustilo už do posledního ligového zápasu v Teplicích, se po dodatečných vyšetřeních ukázalo být vážnějšího charakteru a vyžádá si několikaměsíční léčbu,“ stojí v prohlášení Hanáků.