Děsivý výkon Bohemians, lajdácké bránění. Budíček, křičel Ďolíček

Otočka s Duklou v druhém poločase, následně absolutně nezvládnutý závěr utkání se Slováckem a ztráta náskoku 3:1. A třetí partie v Ďolíčku v řadě? Děsivý výkon proti Hradci Králové… Bohemians přitom mohli v případě vítězství vyskočit až do skupiny o titul, jenže s Východočechy předvedli ukázkový blackout. Padli 0:3!

Předzvěstí výpadku energie v žilách kumpanie Jaroslava Veselého byla pohaslá světelná tabule nad kotlem domácím. Nefungovala. A bez přípojky energie byla od začátku i klokaní sestava. Hradec ji přehrával od úvodního hvizdu. Byl agilnější, běhavější, nápaditější, důslednější a hladovější. A co především, agresivní v klíčových prostorech hřiště.

Bohemians možná netušili, že největší nebezpečí Hradce v aktuální sezoně přichází ze standardních situací. Asi proto přistoupili k povinnostem při obranných rohových kopech totálně lajdácky. V první čtvrthodině zahrávali hosté od praporku dvakrát a v obou případech se prosadili.

Nejprve situaci nechala zkoprnělá jedenáctka Bohemians soupeře dvakrát vystřelit. Kapitán Petr Kodeš pak nechával děkovat, že byl na zadní tyči úplně sám, nikým nepokrytý. O chvilku později se zase Karel Spáčil, mimochodem po celé utkání výtečný, odpoutal od Denise Valy a pravou nohou uklidil míč podruhé za bezmocného Tomáše Frühwalda.

Co se dělo na trávníku, bylo do značné míry překvapivé. „Votroci“ se totiž v ročníku střelecky trápí, v dosavadních šestnácti partiích vstřelili jen dvanáct branek a v soutěži patří mezi nejméně produktivní mužstva. V Ďolíčku ale měli apetit. Už během úvodní pětačtyřicetiminutovky mohli přidat další branky. Stačilo jen lépe vyřešit aspoň jednu z řady brejkových situací.

To se povedlo až krátce po pauze, kdy se domácí chtěli dostat zpátky do zápasu. Trenér Jaroslav Veselý nechal v kabině veterána Josefa Jindřiška, jehož do akce vytáhl poprvé od konce října, a nasadil kreativnějšího Milana Ristovskiho. Všechno bylo marné…

Hradec bubnoval podle svých not a utkání definitivně rozhodl nejkrásnější akcí zápasu. Spáčil zatlačil před vápnem na pilu, bílé koule se chopil Václav Pilař, přenechal ji kumpánovi Adamu Vlkanovovi a ten báječnou ranou vymetl šibenici.

Hradec bral tři body poprvé od triumfu v Českých Budějovicích v závěru října a vytáhl se na deváté místo tabulky. Naopak domácí slyšeli při závěrečném rozloučení s kotlem hromový pokřik „Budíček“!