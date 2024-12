Naštvaný Rada: Hráčům chybí emoce a nasazení. Kdy se vrátí Řezníček?

Z posledních šesti ligových utkání získala Dukla jediný bod a zůstává na předposledním místě tabulky. Uklidňovat ji může stále velký náskok na poslední České Budějovice, které pořád ztrácí 9 bodů. Pokud se ale chce pražský klub vyhnout baráži, bude se muset výrazně zlepšit. „Krásou to uhrajete, když máte 30 bodů, ne když jich máte 12. Tam musí být nasazení a emoce,“ jmenoval Rada hlavní nedostatky mužstva po prohraném zápase se Slováckem.

Neudrželi jste vedení a prohráli jste 2:1. Jak byste zápas zhodnotil?

„Jsme bez bodů. Říkal jsem hráčům, že 45 minut je málo. První poločas jsme poměrně zvládli. Dostali jsme se do vedení a mohli jsme dát i další gól. Soupeře jsme v první půli do ničeho nepustili. Byli jsme připravení na jejich systém se třemi obránci a odpracovali jsme to tak, jak jsme chtěli. V kabině jsem hráčům říkal, že musíme začít stejně a my jsme prvních deset minut prospali.“

Co se změnilo se začátkem druhého poločasu?

„Nebyli jsme tak aktivní a zalezli jsme. Byli jsme za to potrestaní vyrovnávací brankou. Tam prošel centr přes celé vápno a na zadní tyči to hráč zakončuje. Pokud uděláte takovou chybu v lize, tak jste potrestaní. U druhého gólu to Havlík dobře trefil, ale měl dost času na zpracování, nikdo proti němu nevystoupil a soupeř vedl 2:1.“

Potom už se vám nepodařilo Slovácko nějak víc zatlačit…

„Udělali jsme některé změny, ale už tam bylo hodně nepřesností. Místo toho, abychom si to zjednodušili, jako to udělalo Slovácko, které začalo nakopávat na Krmenčíka, tak my jsme furt chtěli kombinovat. Dávali jsme si balóny do špeků. Říkal jsem hráčům, ať si to zjednoduší a dávají si dlouhé míče. Ne. Hráči pořád chtějí něco tvořit a na tomhle terénu to je těžké.“

Jednu velkou šanci jste si nakonec vypracovali, ale hlavičku Lukáše Matějky gólman vyrazil. Co tomu chybělo?

„Podle mě tohle musí proměnit. My dojíždíme na to, že neproměňujeme šance. Pak už to soupeř dohrál. Pohlídal si to zkušeností a chytrostí. My jsme to nezvládli. Byli jsme pozdě v soubojích a zbytečně jsme faulovali.“

Nechyběly tam od vás větší emoce?

„To mi ani neříkejte. Přesně o tom jsme se bavili v kabině. Dostaneme první gól a všichni mají hlavy dole, druhý gól a všichni mají hlavy dole. Nevím z čeho. To se opakuje v každém zápase. Tam někdo musí zavelet a zmobilizovat to. Fotbal je o emocích a tohle je rozdíl mezi první a druhou ligou. Soupeř to vycítí a potrestá nás. Přišel tam Krmenčík a jenom jde do těch soubojů. Je vidět, jak je nadrženej a my si furt myslíme, že to uhrajeme nějakou krásou. To nejde. Krásou to uhrajete, když máte 30 bodů, ne když jich máte 12. Tam musí být nasazení a emoce. To, co k fotbalu patří. Takový typ hráče tady bohužel nemám.“

Co by tedy hráči měli v takových situacích dělat?

„No tak dostanu branku. Fotbal je o gólech, ale je to 1:1 a není nic ztracené. Musím být nabuzený a vyhecovat to. Tohle je jeden z našich největších problémů. Máme strašně hodné hráče. Nevím, jestli si pak řekli něco v kabině, ale to už je pozdě. Tam musí být jeden nebo dva zkušení hráči, kteří zavelí a nastartují to. Tak to je. Bohužel, tyhle hráče nemáme.“

Podobně jste ztratili vedení také dvě kola zpátky proti Bohemians. Je tedy hlavní problém v emocích nebo tam vidíte ještě další příčiny?

„Ztráta koncentrace a strach o výsledek. Mně to připadá jako strach o výsledek. Řekli jsme si, že budeme pokračovat aktivně, ale my jsme se začali zatahovat hlouběji a hlouběji a z toho pak vyplynul i gól na 2:1. Tohle nás sráží. Stejné to bylo s Libercem nebo na Bohemce. My dostaneme gól a místo abychom hráli dál, tak to zabalíme a dostaneme další.“

Snažíte se to nějak změnit?

„Hráčům do hlavy nevidím. Říkám jim to každý týden. Na tréninku ty emoce možná někdy jsou, ale tam je nám to prd platné. Já to potřebuju vidět na hřišti.“

Kvůli zranění vám v posledních dvou zápasech chyběl útočník Jakub Řezníček, jaký má problém a kdy by se mohl vrátit?

„Měl svalové problémy s přitahovačem. Teď začal trénovat a uvidíme, jak na tom bude. Každé zranění je pro nás nepříjemné, ale jsou tam další hráči. Řezníček by nám svými zkušenostmi mohl pomoct, ale zranění k fotbalu patří. Není to o Řezníčkovi, ale máme tam dalších 19 hráčů.“