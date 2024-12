Footcast Preview: Sparta znovu vyhraje, Slavia v Olomouci jako doma

V aktuální epizodě Footcast Preview debatovali Jakub Podaný, David Sobišek a fanoušek Bohemky Tomáš Mutinský nejen o všech zápasech 18. ligového kola Chance Ligy, ale i o losu české reprezentace do 21 let. Velký prostor dostal zápas mezi Spartou a Bohemkou. „Šance Bohemky je přes protiútoky a standardky. Jedině tak mohou klokani na Letné uspět. Sparta se chytla proti Karviné, hlavně na Sadílkovi bylo vidět, jak pookřál. Domácím určitě výhra velmi pomůže, ale zároveň není z nejhoršího venku. Bohemka musí zápas odjezdit a předvést diametrálně odlišný výkon než ve středu proti Hradci,“ řekl k pražskému derby Tomáš Mutinský.

Druhým největším favoritem 18. kola je Jablonec, který přivítá na Střelnici Duklu. „Jablonec se momentálně nachází ve výborné formě. Navíc v posledním domácím utkání přejel Budějovice 5:0. Celou sezonu jsou svěřenci Luboše Kozla nebezpeční ze standardních situací, což potvrdili i proti Dynamu čtyřmi góly. Dukla má ve své hře velké výkyvy, nedaří se jí vstupy do zápasů a v Jablonci prohraje. Gólově by se mohl prosadit Jan Chramosta, který se může přiblížit své vysněné stovce nebo ji pokořit a vstoupit do klubu ligových kanonýrů,“ predikuje bývalý hráč Jablonce Jakub Podaný.

Podle moderátora O2 TV Sport Davida Sobiška Slavia vyhraje na Hané a v utkání padne 3 a více branek: „Slavia v Olomouci nezaváhá. I když jí zápas nemusí vyjít po herní stránce, je v takovém rozpoložení, že soupeře přeběhá, ucentruje a tlakem zlomí. Jediná cesta jak by mohla Sigma uspět je, že podá maximální fyzický výkon v neskutečné intenzitě. Jinak při zranění Klimenta moc cest nevidím. Olomoucká defenziva inkasovala už 27 branek a další přijdou od sešívaných. Hostující fanoušci navíc vyprodali tribunu za brankou, svým oblíbencům tak vytvoří skoro domácí prostředí.“

Na O2 TV Fotbal se premiéra odvysílá ve čtvrtek od 23.00 po ligové dohrávce 8. kola. Na O2 TV Sport pak poběží o 30 minut později. Aktuální díl si můžete zhlédnout pochopitelně i v reprízách v pátek a sobotu na kanálech O2 TV Sport.