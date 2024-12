Němec o zoufalé Dukle před 31 lety: Tvrdá lekce, bydleli jsme ve sklepě

V prvním ročníku samostatné české ligy vytvořila Dukla smutný rekord v počtu bodů po 17 kolech, který až po jednatřiceti letech překonaly České Budějovice. Mladý tým vyhrál během zpropadené sezony 1993/94 jen jedinkrát. Sestoupil. Vzhledem k finančním problémům až do třetí ligy. „Sestup je zážitek, na který se velmi složitě zapomíná. Jde o neštěstí provázené nepříjemnými zážitky,“ vzpomíná útočník Josef Němec, který po sezoně odešel do Sparty.

Dovedete se vžít do pocitů budějovických fotbalistů? Co teď prožívají?

„Nic příjemného to není. Nevyhráváte, jste poslední, je složité nechávat fotbal na stadionu. Tahá se to domů, nálada není dobrá na žádné frontě. Dovedu si představit, že ve všech sférách klubu panuje napětí, atmosféra není happy. Kluci se nemají o co opřít. Vykonávají činnost, která má nulovou odezvu v bodovém přírůstku. Je to únavný, protože efekt se nedostavuje. Každý sportovec potřebuje k životu hormon štěstí. To je důvod, proč se dřete, odpíráte si spoustu věcí. Jenže vítězství nepřicházejí, což prostě bolí. Klukům z Budějovic vážně nezávidím.“

Najdou cestu ven?

„Obtížná otázka. Víte, mně se to složitě hodnotí, protože nevidím dovnitř klubu. Nevím, jaké mají připravené varianty, strategii pro zimní přestupové období, nebo jestli sezonu odpískali a chtějí to dohrát se ctí. Případně dát šanci mladým hráčům. Čili jde o věštění z křišťálové koule. Kdyby narazili na jackpot, nebo vyhráli sto milionů ve Sportce, tak kádr posílí a možná se s tím ještě něco dá dělat. Ale v tomto stavu je to těžký. Nejsem si jistý, jestli je v Budějovicích síla, vůle, finanční podpora. Celkově možnosti pro záchranu. Já to znám, pamatuju si Duklu. Jsou věci buď extrémně veselé, nebo extrémně smutné. Sestup je zážitek, na který se velmi složitě zapomíná. Jde o neštěstí provázené nepříjemnými zážitky.

V Dukle jste v ročníku 1993/94 cestu z problémů nenašli. Co se tehdy v klubu dělo, že jste prožili tak děsivou sezonu?

„Nechytili jsme začátek, a pak se vezli. Chyběla nám tvář, osobnost. V zápasech jsme vedli, soupeř srovnal a my byli natolik otřesení, že nás pak každý snadno porážel. Bylo to těžký. Za celou sezonu se nám nepovedlo otočit jediné utkání, nebo výrazně vyhrát. Konzistentně blbý výsledky na nás měly tvrdý dopad, což se projevovalo v reakcích během zápasu. Vítězné typy v takové situaci částečně podlehnou negaci a energii roztříští hádkami s rozhodčími, protihráči, či mezi sebou. Nemluví se mi o tom dobře, pamatuju Duklu, v Budějovicích jsem hrával a na angažmá vzpomínám rád. Přál bych jim, aby se zachránily.“

Když jste sestoupil s Duklou, bylo vám jednadvacet let. Šlo o tvrdou lekci?

„Velikou. Dalo mi to strašně moc. A paradoxně to spoustě kluků z týmu pomohlo. Po revoluci a následném odtržení od Slovenska to měla Dukla složitý. Za minulého režimu byla armádním klubem, byla úspěšná, protlačovaná, privilegovaná. Po změně politických pořádků to dostalo opačný směr. V kabině bylo plno mladých klukům, kteří začínali kariéry, nebyly peníze, potřebovali jsme doplnit o pár starších hráčů. Pak by to fungovalo. Talent jsme měli. V kádru byl Karel Rada, nebožtík Kamil Janšta, Míra Uršula, Tomáš Poštulka, rok předtím i Pavel Nedvěd, Jirka Kostelník. Jenže jsme neměli sílu. Tenkrát jsem si myslel,