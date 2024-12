Sparta po Bohemians: nadějný debut, Friisovo varování i sebevědomý hrdina

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Sparta doslova vydřela v 18. kole Chance Ligy vítězství nad Bohemians 1:0, urvala ho díky hlavičce Markuse Solbakkena ve druhém poločase. Hosté však velmi výrazně zlobili, navíc ukázali jednoho velmi zdatného debutanta. Co všechno přinesl sobotní večer na Letné? Jak důležitý byl pro vítěze brankář Peter Vindahl?

Dvě výhry v řadě: krása ustoupila Pravidelně brala tři body, do toho občas remizovala. Ale v polovině září nastal zlom. Sparta od zápasu se Salcburkem (3:0) čekala na dvě výhry v řadě. Přišlo to – po necelých třech měsících. Na výhru s Karvinou (4:1) navázala výsledkem proti Bohemians. I když na hřišti to místy dřelo. „Víme, že tohle nebyl hezký zápas. Tak to prostě je. Ale potřebovali jsme vyhrát, což je v tento moment nejdůležitější,“ řekl trenér Lars Friis. V minulých týdnech neustále opakoval: „Musíme se vrátit na vítěznou vlnu.“ Což se povedlo. Ale letenský tým má ještě před krátkou zimní pauzou dvě soutěžní utkání. Ve středu hraje v Lize mistrů proti Feyenoordu, v neděli ho čeká ligový zápas proti Jablonci. „Zapomeňte, že by Sparta v roce 2024 hrála ještě hezký fotbal, i když samozřejmě budeme rádi,“ varoval Friis dopředu fanoušky. „Nejdůležitější je, abychom zápasy zvládli,“ doplnil.

Vindahl: první čisté konto od září Vytáhl super zákroky proti Václavu Drchalovi nebo Vladimíru Zemanovi. Peter Vindahl, na první pohled klidný muž v brance, udržel první čisté konto od poloviny září (výhra 2:0 v Českých Budějovicích). To bylo sakra dlouhé… „Za nulu jsem opravdu šťastný. Tohle pomůže nejen Peterovi, ale celému týmu,“ pochvaloval si Friis. Dánský gólman čelil v posledních týdnech ostré kritice (stejně jako celá defenziva), vždyť schytal pět branek od Manchesteru City, šest od Atlétika Madrid a v tomto ligovém ročníku inkasoval dohromady jednadvacet branek. Ovšem už proti Karviné (4:1) zvládl krizové momenty a proti Bohemians se stal podle deníku Sport a webu iSport.cz nejlepším hráčem zápasu. „Můj nejlepší výkon za poslední dobu? Asi ano. Ale nemyslím si, že by i předchozí zápasy v lize byly špatné. Sice v Lize mistrů jsme dostali víc gólů, ale hrajeme jako tým. Já nehraju fotbal pro čistá konta, navíc si ani nemyslím, že jsou vždy o gólmanovi,“ řekl sebevědomě Vindahl. A Friis potvrdil: „Peter je pro mě gólman číslo jedna.“ SESTŘIH: Sparta - Bohemians 1:0. Letenské zachránila premiérová trefa Solbakkena a zákroky Vindahla Video se připravuje ...

Solbakken: formace mu sedí Už po duelu s Karvinou ho Lars Friis chválil - a to nebyl tázán na jeho výkon, slovo si vzal sám. Proti Bohemians přesto zase nebyl Markus Solbakken ve startovací jedenáctce. „Ti tři byli v mých očích před ním,“ ohodnotil trenér trio Kaan Kairinen, Qazim Laci, Lukáš Sadílek. Třeba to sobotní duel změní. Solbakken dorazil na plac po hodině hry a o čtrnáct minut později hlavičkou rozhodl. Zapsal tak první gól v rudém dresu, do nějž přišel minulou zimu za částku přesahující 50 milionů korun. „Velmi tvrdě se snaží dostat do týmu. Potřebujeme hráče, kteří tlačí z lavičky na sestavu. Přinesl nám velmi dobrou energii,“ chválil Friis. Navíc mu viditelně více sedí formace se třemi středními záložníky.

8 akcí, 4 pasy, 1 šance Čekalo se na to – a přišlo to. Poprvé. Uzdravený Veljko Birmančevič se do útočné dvojice postavil k Albionu Rrahmanimu, záda jim kryla trojice středopolařů, jako už je to u Sparty v poslední době zvykem. Jak srbsko-kosovská spolupráce fungovala? Osmkrát hledal jeden druhého, ale zkompletovali jen čtyři přesné pasy a vytvořili si jedinou šanci. Rrahmani, jeden z nejlepších plejerů na place, krásně našel Birmančeviče, avšak parťák minul zblízka v pádu bránu. To bylo vše. Nicméně je férové dodat, že forvardi byli takřka bez podpory spoluhráčů. Scházela kreativita, tam byl největší problém. Lars Friis však může na duo B+R sázet i dál. Nebo jinak - měl by. Victor Olatunji je totiž v prachbídné formě.