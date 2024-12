Kadlec (22) krotil opory Sparty a zaujal na tiskovce: Olatunji? Hodně silný

Má za sebou přes sedmdesát třetiligových zápasů. Na podzim hrál proti Velvarům, Petřínu Plzeň nebo Písku. V sobotu večer si pak Matěj Kadlec, stoper Bohemians, odškrtl premiéru v nejvyšší české soutěži. A rovnou proti Spartě. „Ještě k tomu na Letné. To je sen,“ přiznal 22letý čahoun. Těžkou zkoušku i přes prohru 0:1 zvládl víc než slušně, nejčastěji čelil Albionu Rrahmanimu.

Do prvního týmu se procpal už před rokem. Na zimním soustředění v Turecku patřil mezi nejlepší hráče. Ale přišla rána, zranil se. Matěj Kadlec, urostlý střední obránce, měl problémy s kolenem. Poté sbíral starty převážně za třetiligové béčko a navíc letos v létě nebyl úplně v topu. Proto v áčku usedl nejvýš na lavici.

Ovšem ve čtvrtek dostal první signál, že dlouhé čekání na premiéru mezi českou elitou skončilo. Když seděl na obědě, přišel za ním Ivan Hašek (37), jeden z asistentů. Jen se zmínil, že pokud Bohemians nastoupí proti Spartě se třemi muži v obraně, při aktuální marodce by hrál.

Definitivní verdikt padl v pátek na předzápasovém tréninku. „Zvažovali jsme dlouho, že nastoupí. A teď jsme si s realizákem řekli, že kdy jindy než na Spartě,“ vyprávěl trenér Jaroslav Veselý. „Kdyby mu zápas nevyšel, mohl by po hospodách říkat, jak hrál na Spartě. Někdo mu koupí panáka a bude slavný. Ale nebyl vyjukaný a nejsem překvapený, jak to zvládnul,“ pokračoval.

Kadlec odehrál celý zápas, na Letnou dorazilo přes čtrnáct tisíc diváků. „Byl jsem lehce nervózní, ale zároveň hodně natěšený. Nechtěl jsem se z toho po… pokakat, šel jsem si zápas užít,“ líčil.

Postavil se na levou stranu stoperské trojky Bohemians. Nejčastěji strážil Albiona Rrahmaniho, útočníka Sparty za víc než sto milionů korun. Občas se pustil do souboje s Veljkem Birmančevičem, nejlepším hráčem minulé ligové sezony.

„Bylo to složité tak, jak jsem očekával. Zachytávat je fakt není jednoduché. Birmančevič má brutálně rychlé první tři kroky. To jsem ani nečekal. Když mezi námi vyplaval, ani jsem nestihl Vondrysovi (Vondra) říct, že za ním zabíhá. Ale popasoval jsem se s tím,“ usoudil Kadlec. Současně upozornil na ohromnou sílu Victora Olatunjiho, dalšího z ofenzivních hráčů letenské týmu. „Je ohromně silný! To jsem taky nečekal,“ vypálil s úsměvem.

Přesto hrál důrazně, hodně do těla, byl dotěrný. K tomu mu pomáhá 194 centimetrů. „Jsem sice vysoký, ale občas jsem byl vždycky takový hodný,“ překvapil vytáhlý a hubený sympaťák. „Trenéři mi vždycky říkali, že v dostupování hráčů musím ještě zabrat, přidat důraz. Proto jsem si před zápasem se Spartou celý den říkal: Hlavně vystupuj, nabírej hráče, strkej do nich. Buď nepříjemný. Nechtěl jsem, aby si někdo řekl, že jsem si šel na hřiště jen tak stoupnout. Myslím, že mám ještě co zlepšit,“ doplnil obránce bez jediného startu v mládežnických reprezentacích.

Na sobotní večer jistě nezapomene, i když Bohemians v závěrečném tlaku marně sahali po vyrovnání. Ale Kadlec zapsal významná milník. Přidá další zápasy v první lize?