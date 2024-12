Výjezd roku v Olomouci: čtyři tisíce slávistů, pět choreí a sladký konec

Unikátní severní tribuna v Olomouci obvykle zeje prázdnotou. Během běžných ligových zápasů Sigmy je dokonce zavřená. Pro hostující týmy jde přitom o jednu z nejlákavějších výjezdových destinací široko daleko – když se odshora dolu naplní, efekt je úžasný. To koneckonců dlouhodobě předvádí fanoušci Baníku a v minulé sezoně si to úspěšně vyzkoušeli i Sparťané.

Teď ale přišla chvíle slávistů. Prostor za severní brankou nakonec pražský klub vyprodal, to znamená, že do Olomouce přijely obdivuhodné 4 tisíce fanoušků „sešívaných“. 3600 na půlkruhové tribuně, zbytek rozprostřený po stadionu včetně oficiálního sektoru hostí.

Právě kvůli míchání olomouckých a slávistických fanoušků vyhověla žádosti pražského klubu pořadatelské straně i policie. Přeloženo: raději tři a půl tisíce „sešívaných“ na jednom kontrolovaném místě než rozesetých po nevyprodaném Andrově stadionu. V minulosti jasná žádost o půlkruhovou tribunu ze Slavie nepřišla, ale s narůstající fanouškovskou podporou v Edenu i na cestách mimo něj šlo o otázku času.

Proto tedy „výjezd roku“. Výrazně se o jeho propagaci zasadil i samotný pražský klub. Například nevídaným kouskem, kdy si zaplatil několik billboardů v Olomouci i v okolí. Na zápas lákali skrze bývalé „olomoučáky“ ve svém kádru – Aleše Mandouse, Ondřeje Zmrzlého, Tomáše Chorého, Davida Zimu, Petra Ševčíka či Mojmíra Chytila. Nakonec se v základní sestavě ukázal jen poslední jmenovaný. Jak se jinak výjezd vyvedl?

Hosté začali tradičně už na nádraží, pak předváděli typický pochod od náměstí. Na samotném stadionu se takřka s výkopem napříč prostředkem tribuny roztáhla velká plachta s nápisem „Slavia Ultras“, kterou doprovodilo efektní mávání červenobílými vlajkami. Bylo ale jasné, že jde jen o ochutnávku toho, co se bude dít dál. Po strop naplněné dodávky s plachtami nevážily více než tři hodiny cesty nadarmo.

Liga mistrů na tribunách

Nutno říci, diváci nepřijeli jen z Česka. Vyššími počtem údajně vypomohli i polští ultras ze spřátelených klubů jako Zaglebie Sosnowiec, kteří to neměli do Olomouce daleko.

Následně přišlo na řadu celotribunové choreo, tentokrát nikoliv pomocí plachty, ale jednotlivých kartonů kreslících nápis „Slavia“. Pak následoval hlavní chod první půle. Pražané roztáhli přes tribunu velkou plachtu postavy mistra Yody z Hvězdných válek, který podporoval nápis v typické dikci sci-fi postavy: „Opět na tribunách soupeře, Ligu mistrů v ochozech předvést musíme my.“

Podívaná by ve fanouškovských kruzích určitě měřítka Ligy mistrů snesla, zvláště když ji podpořila červená pyrotechnika. Náladu v kotli ale lehce zmrazil fakt, že ve chvíli roztažení plachty poslal domácí do vedení Jakub Elbel. Po chvíli rozpaků se ale hosté opět dostali do varu.

Ve druhé půli hosté rozhodně nezůstali za očekáváními. Nakonec se vytasili s pěti různými choreografiemi, pokud za jednu budeme počítat i klasickou pláštěnkovou, kterou si slávisté poprvé vyzkoušeli právě před lety v Olomouci – v pohárovém finále s Baníkem. Nápis 1892 odhalil pád plachty se znakem Tribuny Sever.

Výlet do Olomouce nakonec dostal i pořádně sladký konec. Pod zběsile fandící tribunou totiž hosté v závěru otočili utkání dvěma góly a fanoušci si mohli se svými miláčky slavit z bezprostřední blízkosti. Přízvisko „výjezd roku“ určitě nebylo použito nadarmo.