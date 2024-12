Padesát bodů v rekordním čase. Slavia neporažena, v Evropě jen za hegemony

Takovou dominanci samostatná česká liga po osmnácti kolech nezažila. A dokonce i československá historie pamatuje jen dva případy, kdy by po osmnácti kolech dělal tým takové bodové úlovky jako Slavia. Pražané jsou v lize neporaženi a v evropské konkurenci se v domácí soutěži řadí mezi ty naprosto nejdominantnější celky. Lépe na tom zvládají být jen osvědčení hegemoni ze Skotska a Srbska.

Osmnáct ligových zápasů, dvě ztráty. V obou případech ale šlo jen o lehká remízová klopýtnutí (0:0 na Slovácku a 1:1 v Hradci), naplno Slavia dosud nezaváhala. Obdivuhodný počin, na který je ale třeba se podívat z větší výšky, abychom sešívanou dominanci plně docenili.

Začněme v tuzemském měřítku. Pražané dosáhli v 18. kole na magickou hranici 50 bodů. V historii samostatné české nejvyšší soutěže, která funguje od roku 1993, se žádnému celku stejného bodového zisku za tak krátkou dobu dosáhnout nepovedlo. Nejblíže tomu byla z předchozích let Slavia ze sezony 2020/21, ale právě v osmnáctém kole ztratila body a zasekla se na čísle 48.

Trpišovského současný tým dominuje i ve srovnání s lety, kdy se za výhru počítaly dva body a celkově s dobou sahající až do roku 1925. Když přepočítáme výsledky do současného systému, na padesát bodů za osmnáct kol (by) dosáhl jen tým Slovanu Bratislava ze sezony 1993/94 a tým Sparty z ročníku 1943/44. Ztratit za tak dlouhou dobu jen čtyři body je zkrátka v českém i československém prostředí jedinečné.

Slavia tak celkem opodstatněně může pomýšlet na celou sezonu bez porážky, což se od rozpadu republiky podařilo jen Spartě (2009/2010) a při posledním Trpišovského titulu (2020/21). Je to už v Edenu téma? Přeci jen, dlouho se už neporazitelnost neotřásala tak jako proti Olomouci.

„To je hodně daleko, nad tím vůbec nepřemýšlíme. Já jsem sezonu bez porážky už zažil, už to nepotřebuju,“ připomněl Lukáš Provod. „Potřebuji ten titul, úplně jedno jak. Bylo by to samozřejmě hezké, ale ne nutné.“ I Trpišovský vás při otázce na titul, natož na titul bez porážky, odpálkuje. „Je hlavní, abychom vyždímali maximum bodů,“ říká skoro každý týden.

NEJ výjezd v historii ligy. Podívejte se na sešívanou invazi v Olomouci Video se připravuje ...

Dominantní Celtic a CZ Bělehrad

Historicky je tak současná červenobílá dominance skoro bezprecedentní, ale co v současném evropském srovnání? Jsou v probíhající ligové sezoně kluby, které zatím porazit nelze? Zhruba v půlce ročníku je jich zatím celkem dost. Když připočteme i trpasličí soutěže z Andorry, Gibraltaru či San Marina, najdeme jich šestnáct. Tři z nich působí dokonce tam, kde bývá konkurence nejukrutnější – v top 5 ligách. Třeba na rozdíl od Bayernu a PSG je ale Juventus s 9 remízami z 15 zápasů až na 7 místě Serie A. To je zisk pouhých 1,8 bodů na zápas.

Právě přepočet bodů na utkání je vzhledem k různému počtu kol napříč pětapadesáti evropskými soutěžemi nejlepším měřítkem, jak slávistickou dominanci porovnat. „Sešívaní“ dělají týden co týden v průměru 2,78 bodů a v tom je překonávají jen dva celky – skotský Celtic a srbská Crvena zvezda.

Jde o dva hegemony, kteří jsou každý rok zvyklí, že jsou konkurentům na špici vzdáleni až o desítky bodů. Skoti v patnácti utkáních jen jednou remizovali a získávají tak 2,87 bodů na utkání a srbský celek s Peterem Olayinkou v kádru je na tom stejně. Má ale odehráno o jeden mač více, tudíž se s průměrným ziskem 2,88 bodů na zápas dá za nejdominantnější celek v Evropě považovat právě CZ Bělehrad. Zatím.

Postupem času se bude počet neporažených týmů napříč Evropou ( nebo-li „Invincibles“, jak jim říkají v Anglii) snižovat. Pokud měl ale po osmnácti kolech v Česku nějaký celek kdy optimální předpoklad bilanci udržet, je to právě současná Slavia. Nejen kvůli dosavadnímu rekordnímu bodovému zisku.

Statistickou zajímavostí totiž je, že se Trpišovského svěřenci prakticky nedostávají do pozice, kdy by byli ohroženi prohrou. Proti Olomouci teprve podruhé v ligové sezoně museli otáčet skóre (poprvé v srpnu s Teplicemi). Namále měli ještě v Hradci, kdy si v závěrečných minutách za stavu 1:1 koledoval o penaltu zákrokem na Ondřeje Mihálika kapitán Jan Bořil.

To jsou ale zatím maličké zádrhely na nebývale vydařeném ročníku. Pokud takto Slavia bude pokračovat, třeba překoná i skotské a srbské fotbalové hegemony.