Janotka: Nemám rád toxické lidi. Baník? Lákal mě Hapalův charakter

Byl to risk – a stále zdaleka není vyhráno. Olomouc se s omlazeným kádrem a pořád ještě začínajícím trenérem Tomášem Janotkou (42) nevyhýbá kolísavé výkonnosti, ale baví. Navzdory protestům proti managementu Sigmy má tým plný odchovanců podporu fanoušků.

Povězte, je složitější dostat se do první ligy jako hráč, nebo coby kouč?

„Určitě jako trenér, protože liga je pro vybrané jedince. Pro privilegované. Takhle to vnímám. Máme dvě profesionální soutěže, vezměte si, kolik je hráčů a kolik trenérů. Takže přestože ta cesta není jednoduchá, člověk to musí brát jako obrovské ocenění. Zvlášť když mladí hráči mají v dnešní době cestu vydlážděnou.“

Hned jste věděl, že neodmítnete posun o patro výš?

„Nemám to tak, že vyloženě hned po něčem skočím a podepíšu. Vždycky se musím s druhou stranou domluvit na fungování, ať už to byla loni druhá liga, nebo letos první. Ale samozřejmě si toho nesmírně vážím, a pokud mi něco dává smysl jako tohle, byl bych blázen, kdybych takovou příležitost nepřijal.“

Napadlo vás po hráčské kariéře, že byste se místo trénování dal na učitelství, které jste v Brně vystudoval?

„Ne, vůbec bych se už do školy nehnal, protože učitelé to nemají vůbec jednoduché. Jejich práva nejsou moc výhodná, takže obdivuju všechny, kteří ve školství jsou.“

Pojďme si namodelovat situaci, že máte v kádru hráče Tomáše Janotku. Vyhovoval by vám?

„Troufnu si říct,