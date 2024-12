Fila se Sejkem hledají vytížení před EURO U21. Zájem je v Česku i zahraničí

Konec Václava Sejka v polském Lubinu a minimální vytížení Daniela Fily ve Slavii pečlivě monitorují kluby Chance Ligy, které by o fotbalové reprezentanty do 21 let své kádry rády posílily. Pražské značky nyní budou řešit, jak s oběma útočníky naložit před letním EURO na Slovensku.