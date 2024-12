Santa Clausové v kotli oslavili výhru Hradce. Rada vyhlíží posily

Početná fanouškovská výprava v kostýmech Santa Clausů vytvořila Hradci Králové prakticky domácí prostředí. A hráči je za podporu obdarovali důležitými třemi body. „Jsem rád, že jsme se jim mohli odvděčit vítězstvím. Podporují nás celou sezonu a nesmírně si toho ceníme. Moc jim slušely i jejich převleky,“ ocenil věrné fanoušky trenér Hradce David Horejš.

Jeho svěřenci na hřišti hrozili především z křídelních prostorů. V první gólové příležitosti se objevil Daniel Horák ale míč, který na něj šikovně pustil Pilař, poslal pouze nad bránu. Dvě šance spálil v úvodu Adam Vlkanova. Nejprve z velkého úhlu nastřelil brankáře Matúše Hrušku, a po další povedené akci hostů před ním zbývala už jen prázdná brána, ale tu hradecký křídelník přestřelil.

Gólová nadílka začala ve 28. minutě. Horák se protáhl mezi několika obránci soupeře a posunul balon na Václava Pilaře, který s přehledem zakončil na zadní tyč a mohl se radovat poprvé od května. „První gól chutná moc. Jsem rád, že to pomohlo nastartovat tým ke třem bodům.“

A krátce nato inkasovala Dukla i podruhé. Harazim se uvolnil na pravé straně a vypálil nechytatelně do horního rohu. Tak jako v poslední době už několikrát Duklu srazil chvilkový výpadek, který tým připravil o šanci na bodový zisk. „Do utkání jsme vstoupili dobře a pak přišlo to naše obligátní selhání. Během pěti minut si necháme dát dva laciné góly. Posledních osm zápasů se to děje pořád dokola,“ hodnotil další výsledkový nezdar trenér Dukly Petr Rada.

Do druhého poločasu udělal pár změn a domácí si vytvořili herní převahu. Šance z ní ovšem dlouho nepramenily. Až v 76. minutě dal Pražanům naději Filip Lichý, pro kterého šlo o vůbec první branku v české lize. Po dobré přihrávce od Jakuba Hory se dobře uvolnil a levačkou propálil brankáře Zadražila.

Další šance si domácí ze svého závěrečného nevytvořili a potřetí po sobě prohráli výsledkem 2:1. „V závěru jsme měli tlak, snížili jsme, ale chyběla nám zkušenost a přesnost ve finální fázi,“ litoval kouč Rada. Jeho tým tak po podzimní části sezony zůstává na předposledním místě, přičemž z posledních osmi utkání získal jediný bod. „Tohle je první liga a oproti druhé lize je velký rozdíl. Pokud něco vypustíte, tak jste potrestaní. To si ty hráči musí uvědomit, takhle to nejde,“ dodal Rada, který už se rozhlíží po posilách před jarní částí sezony. „Potřebujeme hráče do obrany, do zálohy i do útoku. Speciálně do obrany nějaké hráče určitě potřebujeme. Musíme se o tom pobavit s vedením a podle toho se k tomu postavíme.“