Veselý házel, co mu přišlo do ruky. Jindřišek? Kouč: Bordel nedělá

Kdo procházel v poločasové pauze okolo kabiny Bohemians, mohl snadno přijít k úrazu. Jaroslav Veselý byl v ráži, poločasový stav 1:3 s Karvinou mu hnul žlučí. „Létalo, co mi přišlo do ruky. To nebylo dobrý,“ upřímně líčil. Konvice s čajem trenérovo řádění nepřežila, ale Bohemians nakonec vyvázli živí a zdraví. V závěru zápasu srdnatě dotlačili utkání k remíze 3:3. V Ďolíčku se na závěr podzimu podával vysoce šťavnatý fotbalový kus. Od obou stran.

Jak prožívá trenér takto dramatický zápas?

„Měl jsem emoce, a silné, hlavně o poločase. Nějaké věci se v kabině rozbily. Nevím, jestli funguje třeba čaj. Tudíž o půlce emoce byly, ale během zápasu se snažím dělat systémová a personální rozhodnutí. Zhroucený trenér na lavičce nikomu nepomůže. Většinou se snažím být do devadesáté minuty v zápase a vnímat, co s ním jde dělat. Dnes se nám povedla střídání, i celkově, co jsme v půlce vymysleli. Je však pro mě otazníkem, proč máme blackouty. Po Spartě nebyl důvod moc sahat do sestavy. Jen Shejbal měl drobné problémy, nahoru jsme dali Júsufa, jinak sestava zůstala stejná.“

Ztropil jste o pauze největší bengál za éry v Bohemians?

„Už to kluci zažili. Myslím, že tenkrát se Zlínem. Dneska v kabině létalo, co mi přišlo do ruky. To nebylo dobrý.“

Pojďme k blackoutům. Proč je máte?

„Je to na vyhodnocení. Na Spartě podáme výborný výkon, proti Karviné začneme skvěle, ale pak přijde výpadek. Provází nás to celý podzim, nemáme konstantní výkonnost. Musíme to vylepšit. Zároveň musíme udělat personální změny, protože někteří hráči zkrátka nemohou opakovat takové výkony a mít výpadky. Musíme se zamyslet, co s tím dál. Jsme v přerodu, tým je potřeba okysličit. Někomu končí smlouvy teď, někomu v létě. Následující půlrok využijeme na to, aby se mančaft transformoval. Nějaké příchody byly anoncované. Potřebujeme zrychlit, okysličit.“

V průběhu podzimu jste přivedli za deset milionů gólmana Frühwalda. Dnes dostal přednost Reichl. Proč?

„Výměnu v brance jsem zvažoval před Hradcem, i před Spartou. Přišlo mi, že na Tomáše toho bylo hodně. Inkasovali jsme dost branek, což se dnes nezměnilo. Neříkám, že všechny góly šli za ním, ale na Spartě nějaký podíl měl. Chytá novou soutěž, adaptace ze slovenské na českou ligu není jednoduchá. Okolo něj je zbytečně velký humbuk. Suma, o které se všude spekuluje, v realitě taková není. Rajchlos si šanci zasloužil, dělal dobrý servis, chtěli jsme jen něco změnit. Zdálo se mi, že Tomáš nemá ani neštěstí, střely ho netrefovaly. U nás to bylo většinou tak, že co počet na branku, to gól. Proti Karviné to bylo podobné, ale Rajchlos nás v klíčových chvílích při brejcích soupeře podržel, nezpanikařil. Nic zásadního nechytil, ale působil dobře.“

Vysoce citlivým tématem mezi fanoušky je nehrající legenda Josef Jindřišek. Může být zrovna on tím hráčem, který na jaře nebude pokračovat?

„Pepa není tím, kdo by měl skončit. S vedením má dohodu do konce sezony. Já nebudu ten, který mu bude končit kariéru. Nicméně, já jsem mu podobný scénář nastiňoval v létě. Když prodlužoval, říkal jsem mu, že se může stát, že budeme preferovat hráče typu Hůlky, Smrže. V poslední době jsem to Pepovi několikrát vysvětloval. Samozřejmě, není spokojený, ale v kabině nedělá bordel, chová se korektně, je mentorem. Jeho nenasazování vychází i z typologie zápasů. Když něco honíme jako dnes, tak upřímně, Pepa nám moc nepomůže. Plánovali jsme, že v případě dobrého vývoje, by na hřiště šel. Jenže jsme prohrávali o dva góly, museli jsme ubrat defenzivní hráče a na hřiště dát ofenzivní. To byl pokaždé případ posledních utkání. Pepa chce na jaře být v týmu, nikdo neříká, že nemůže dostat šanci. Třeba v Teplicích nám strašně pomohl, to byl přesně zápas pro něj. Když se víc běhá a hraje se po zemi, je to pro něj složitější. Pepu nezatracuju, spíš se musíme zamyslet nad chronicky zraněními, pak to máme složitější při skládání kádru. Nikdo nechce nikoho vyhazovat, někomu ale smlouvy končí. Tak to je. Přišel Kareem, přišel Okeke. Hledáme rychlé technické hráče s nějakou vizí.“

Bohemians začnou výrazně investovat do přestavby stadionu. Bude to limit pro plánované okysličení kádru?

„Jasně, stadion je priorita, nemůžu chtít po majitelích bombastické přestupy. Přesto si myslím, že můžeme dělat chytré přestupy, chytré hostovačky. Můžeme využít Prahy. Vnímám, že spousta klubů roztočila velkou spirálu, co se týče platů. Co nabízí, tomu těžko konkurujeme. Musíme se přizpůsobit a poohlédnout po zahraničních hráčích, nebo z druhé ligy. Nic jiného nám nezbývá.“

Jak jste spokojený s podzimem? Máte dvaadvacet bodů, jste dvanáctí.

„Představovali jsme si to lepší, ale není to úplný průšvih. Nedávno jste se mě ptal, zda hrajeme o šesté místo. Tam ale patří týmy s vyrovnanou výkonností. Zbytek ligy má výkonnost nevyrovnanou. Když budu mluvit za silný peloton středu tabulky, jsme všichni víceméně na stejné úrovni. My jsme chtěli být v silném středu, abychom měli na dostřel třeba ono šesté místo a měli motivaci. My ji budeme mít, chceme být lepší. Víme, že na střední skupinu bude stačit zhruba pětatřicet bodů, na skupinu o titul musíte mít čtyřicet. Což znamená pro nás osmnáct bodů. V tuhle chvíli ale přemýšlím, jak na jaře uhrát body, které nás dostanou na pozice ve vyšší skupině. Teď ale dělat bodové závěry není moudré. Jenom nemoudrý trenér se bude ukájet postavením v tabulce, když jsme všichni srovnaní na pár bodech. Během prvním dvou jarních kol může být všechno jinak. Co je pro také podstatné, že na Spartě, nebo i dnes, jsme hráli se třemi odchovanci. To je velmi dobrý ukazatel. Proti Karviné naskočil i dorostenec Černý, osmnáctiletý kluk, takhle talentovaného hráče jsem v Bohemce dlouho neviděl. Je to příjemné zjevení. Ukazuje velký potenciál.“