Chaloupek: Únava nemůže omlouvat. Hostování? Vše se teprve dozvím

Co zápas rozhodlo?

„Jedna pořádná šance Teplic, jeden nepohlídaný náběh. Návrat na Stínadla jsem si představoval jinak. Věděl jsem, že to bude emotivní. Nepočítal jsem s tím, že nastoupím, dozvěděl jsem se o tom dva dny předem. Byl jsem obrovsky šťastný, protože jsem si chtěl zahrát doma. Zápas jsem si užil. Až na ten konec. Je škoda, že jsme z tolika šancí nedokázali dát gól.“

Čili jste se o zařazení do základní sestavy dozvěděl až po Anderlechtu?

„Přesně tak, do té doby jsme se věnovali přípravě na belgického soupeře. V pátek byl pozápasový trénink, nebyli na něm všichni kluci, takže jsem se o nominaci dozvěděl až v sobotu. Jsem rád za šanci, ale mrzí mě, že jsem podepsaný pod porážkou. Na druhou stranu, je to vina nás všech. Sám jsem dvakrát zakončoval, na dva balony po rohu jsem nedosáhl o centimetry.“

Radil jste spoluhráčům, v čem jsou Teplice nejsilnější?

„Kluci se ptali, nějaké informace jsem předal. Ale nečekal jsem, že půjdou do čtyřky vzadu. Nebo spíš nastoupili v nečitelném rozestavení. V defenzivě jsou Teplice silné. Zažil jsem to z druhé strany. Věděl jsem, že bude složité se do nich dostávat. Nicméně možností bylo dost a měli jsme je využít.“

Při jediné gólové akci zápasu vyplaval Daniel Trubač úplně sám ve vápně. Co se přihodilo za chybu?

„Ve Slavii hrajeme všechno jedna na jedna, každý si nabírá svého hráče. Dan Trubač si sbíhal ze středu, myslím, že za ním běžel Osky (Oscar). Také jsem mohl být blíž ke středu a balon sebrat. Musím se na to podívat na videu.“

Jak na vás mužstvo působilo? Mělo po náročném podzimu dostatek energie?

„Věřím, že u některých kluků náročný program znát byl. Zase bylo dost rotací. Únava nás však nemůže omlouvat. Asi šest kluků, včetně mě, dostalo šanci z lavičky. Vytížení jsme na podzim tolik nebyli. Tudíž o energii to nebylo. Někteří kluci toho mají v nohou opravdu moc. Ligu, poháry, reprezentaci. Před nimi smekám.“

Zmínil jste vaši menší vytíženost. Jste nakloněný jarnímu hostování v Teplicích, o kterém se spekuluje?

„V poslední době jsem to slýchával stále častěji, je těžké se tomu v dnešní době vyhnout. Už v Teplicích jsem ale tyhle zprávy vytěsňoval z hlavy. Myslím si, že se mi to daří i ve Slavii, byť nějaké otázky tam z mé strany byly. Bylo jasné dané, že se vše dozvíme až po tomhle zápase. Uvidíme.“

Jak hodnotíte úvodní půlrok ve Slavii?

„Jako aklimatizační. Zvykal jsem si na tréninkový i zápasový program. Z Teplic jsem takovou porci utkání neznal. Abych v úterý létal do Španělska, nebo Německa, vracel se v pátek a v neděli hrál znovu… Bylo to něco nového. Musel jsem si zvyknout, že netrávím tolik času doma a prostoru na psychický odpočinek je méně. Nakonec jsem to dal, zapadl jsem dobře.“