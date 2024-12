Agent o Provodovi a jeho kouzlu: Pan dokonalý. Snem je Premier League

Asi málokdo upřímně věřil, že se vrátí do bývalé formy. Nebo spíš že ji ještě překoná a bude lepší. Lukáš Provod táhne za mistrovským titulem Slavii, táhne i reprezentaci. Snad za účastí na mistrovství světa. „Nikdy se nevzdá,“ říká záložníkův agent Martin Hrdlička v rozhovoru pro deník Sport, kde odhaluje i zákulisní dohodu s klubem při případném transferu do zahraničí. Naprosto zaslouženě patří mezi nejlépe honorované fotbalisty Chance Ligy, v Edenu váže Lukáše Provoda lukrativní kontrakt až do června 2029. Roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>

Prosím vás, jak to bylo s tím posledním prodloužením smlouvy ve Slavii? Člověk by si dle některých vyjádření pomyslel, že snad Lukáš nemá ani agenta.

„Má, smlouvu jsme dělali spolu. (úsměv) Ale je pravda, že Lukáš už tam šel připravený s argumenty. To je celý Provi. Jak je profesionální ve fotbale, tak je profesionál skoro ve všem.“

Takový byl vždycky, nebo do role sebevědomého muže dozrál časem?

Od chvíle, co jsme spolu začali spolupracovat, věděl, co chce. Vždycky byl extrémně zodpovědný. Šel si za svým cílem ve fotbale i ve škole. Něco si vytyčí a za tím si jde. Určitě však nebyl takhle sebevědomý, k tomu dorostl věkem, postavením, úspěchy.“

Vypadá spokojeně.

„Taky že je, naprosto. Narodila se mu dcera, oženil se. Manželka se k němu perfektně hodí. Rovněž sportovkyně, volejbalistka. Její brácha je házenkář, Lukášův brácha zase hraje fotbal za Petřín. Takže sportovní rodina se vším všudy.“