Ogbu: Odchod ze Slavie? Měl jsem dost možností, ale nikam nespěchám

Od té doby, co Igoh Ogbu, jakožto vysněná posila z Norska, posílil Slavii, prakticky ze sestavy nevypadl. Kromě dvou období - když se na jaře 2024 Jindřich Trpišovský vrátil k formaci na dva stopery a když si stoper přivodil na podzim zlomeninu v obličeji. Jeho důležitost ale potvrdil fakt, že v nejbližším možném termínu po uzdravení opět nahradil Davida Zimu uprostřed defenzivní trojice.

„Když jsem byl v nemocnici, doktor mi řekl, že kdyby šla kost ještě trochu nahoru, znamenalo by to pro mě konec fotbalu. Bylo to něco velmi děsivého, přestat dělat to, co milujete,“ promluvil o své zlomenině jařmového oblouku v rozhovoru pro Tribal Sport.

Řeč přišla samozřejmě i na jeho blízkou budoucnost. A to nejen klubovou. Skoro pětadvacetiletý Ogbu stále čeká na svůj první start za nigerijský národní tým, reprezentoval jen na úrovni do 20 let. Na rozdíl od dalších Afričanů v týmu Slavie zůstává během reprezentačních přestávek v Praze. K pozvánce se ale už jednou schylovalo.

„Hrát za národní tým je sen každého nigerijského dítěte. Byl jsem se zástupci svazu v kontaktu, ale naposledy to bylo, zrovna když mi zemřel otec,“ vzpomněl Ogbu událost ze srpna 2023. „Pro mě jde o čekání na správný čas. Až nadejde, jsem si jistý, že budu součástí nároďáku. Takže nespěchám, věřím ve své schopnosti a čekám.“

Ačkoliv na hřišti se bez agresivity v soubojích neobejde, dle dlouhodobých zpráv je Ogbu v osobním životě a v kabině klidný a vřelý. Jak sám v rozhovoru přiznává, ve svém volném čase není moc společenský a příliš nevyhledává ani setkání s Nigérijcem v dresu rivala Victorem Olatunjim.

Klid a rozhodnost hraje roli i v přemýšlení o výběru angažmá. „Nejde jen o to jít do klubu, který je velký, nebo hraje určitou ligu. Do Slavie jsem šel, protože měl klub velké plány s rozvojem mé kariéry. Šlo spíše o to, abych věděl, jak ze mě budou dělat lepšího hráče,“ popsal hráč, který v Nigérii začínal dokonce jako křídelník.

A případný odchod? Podobná písnička. Slavia dlouhodobě registruje zájem z Francie, na Ogbua jezdí i dva kluby z Premier League. Ale vysoký stoper je v klidu. „V Anglii je dobrá liga, ale nejsem typ hráče, co by si vybíral, jaká soutěž se mu líbí. Měl jsem už spoustu příležitostí odejít ze Slavie, ale necítil jsem, že je pravý čas. Necítil jsem, že je to správné, a já se svým instinktem řídím. Vůbec nikam nespěchám. Když přijde správná nabídka, ze které budu mít silný pocit, půjdu.“