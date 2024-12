Americká posila na Letnou? Pokud si Sparta připlatí, tvrdí insider z Belgie

Ne, v posledních dvou zápasech Ligy mistrů proti Interu Milán a Bayeru Leverkusen, tedy ve střetech o bláhovou naději na postup do vyřazovací fáze, Sparta posily využít nemůže. Přesto je jasné, že její kádr, který bude na jaře svádět bitvu (aspoň) a druhý flek v lize, potřebuje vytunit. Místo pravého wingbeka je jedním vyvolených k posílení, proto dál sportovní ředitel Tomáš Rosický zkouší belgickou cestu.

Kvartet pravých záložníků, které využil kouč Lars Friis během podzimu ať už ve čtyřčlenné či pětičlenné formaci, úplně nenaplnil ideální představy šéfů letenské lavičky ani kanceláří.

Angelo Preciado je náladový až moc, navíc se nyní dává dohromady po operaci kolena. První záskok Tomáš Wiesner měl velmi dobré momenty, ve druhé půli podzimu však zapadl do marastu. Martin Suchomel se při šancích pral s nervozitou, rozhodně zatím svůj potenciál nerozbalil. A Jakub Pešek přes slušná ojedinělá vystoupení je spíše mužem, který nedrží velkou letenskou budoucnost.

Návrat Pavla Kadeřábka se ukázal jen jako sen, proto se hledá. Alternativou je čerstvě dvacetiletý Slovinec Mitja Ilenič působící v New York City FC. Při jeho věku by však šlo spíše o sázku na příští doby.

Americká stopa však rezonuje také v dalším případě. Sparta usiluje o příchod reprezentanta USA do třiadvaceti let Bryan Reynoldse hrajícího za Westerlo (údajně se o něj uchází také anglický Plymouth, poslední celek druhé nejvyšší soutěže, jenž trénuje Wayne Rooney). Zprávy z Belgie hovoří o tom, že s první nabídkou na 2 miliony eur neuspěla. Důvodem není ani tak poslední hráčovo vystoupení proti Bruggám, v němž zapsal dvě asistence, nýbrž peníze.

„Dva miliony jsou opravdu málo. Westerlo za Reynoldse zaplatilo tři a půl, když přicházel z AS Řím,“ upozorní Kersten Steurbaut, žurnalista webu gva.be zabývající se děním kolem klubu z Westerlo. Ale pak dodá: „Přesto si myslím, že je tam velká šance, Westerlo už shání alternativu.“

A důvod, proč vysloví takovou domněnku? Ten vidí ve vysoké Američanově gáži. Jako příchozí z AS Řím byl pochopitelně na vysoké platové úrovni. Westerlo už navíc oslovilo devatenáctiletého Kyriana Sabbeho z Brugg, který mimochodem odkopal ve zmiňovaném střetu plný počet minut, přesně sto šest (Reynolds rovněž).

Americký mladík by se Spartě hodil i kvůli univerzálnosti. Na pravé straně zvládne hrát beka i vyšší pozice. Dokáže alternovat také u druhé lajny, kde se o místo dělili Matěj Ryneš s Jaroslavem Zeleným.

Reynolds by mohl být dalším z řady sparťanských importů, kterým se nepodařilo prorazit ve velké lize. Na Letné se pak rozjeli - jde například o Veljka Birmančeviče, Lukáše Haraslína, Dávida Hancka. Třiadvacetiletý hráč nezvládl angažmá v AS Řím, kam přišel v létě 2021 z FC Dallas. V Itálii působil dvě půlsezony (mezitím odešel na hostování do KV Kortrijk), ale v Serii A absolvoval šest zápasů. Při druhém angažmá si „zahrál“ nicotnou minutu.

V klubu to neměl jednoduché, bylo mu předhazováno, že ho AS koupili jen díky americkým majitelům. Potýkal se s rasismem na sociálních sítích, a to i od vlastních fanoušků. Kdosi mu napsal, že fotbal hraje lépe i jeho babička.

Problémem byl také příchod Josého Mourinha. Portugalský kouč Reynoldse definitivně odřízl po prohře 1:6 s Bodö/Glimt v Konferenční lize. Pak už přišla druhá belgická štace. Naváže na ni sparťanská?

Reynolds na podzim v belgické lize

Zápasy: 19

Minuty: 1821

Góly: 1

Asistence: 3

Střely na zápas/na bránu: 0,69/35,7 %

xG na zápas: 0,71/0,04

Driblinky na zápas/úspěšné: 2,82/42,1 %

Přihrávky na zápas/úspěšné: 39,29/76,6 %

Přihrávky do šestnáctky na zápas/úspěšné: 3,95/61,3 %

Centry na zápas/úspěšné: 2,67/42,6 %

Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 7,02/57,7 %

Vzdušné souboje na zápas/úspěšné: 1,88/60,5 %

Zachycené míče na zápas: 3:66

Zdroj: Wyscout

Pozn.: Reynolds odehrál ještě jeden duel v poháru, v něm skóroval, Wyscout však toto utkání nemonitoroval, proto jsou pokročilé statistiky jen z ligy.