Jak je to s Ewertonem? Baník s Al Ahly vůbec nejedná, čeká se na návrat

Pomůže v boji o třetí flek? Nebo odejde za lukrativní exotikou? iSport.cz v uplynulých dnech a hodinách zjišťoval, jak je to s budoucností Ewertona v Ostravě. Faktem je, že egyptský Al Ahly o Brazilce stojí, nicméně podle redakčních informací to v tuhle chvíli vůbec není tak, že by byl nejproduktivnější hráč Chance Ligy již jednou nohou pryč. Baník s africkým velkoklubem nejedná, čeká se na postoj samotného Ewertona, který má na Bazalech prezentovat po návratu z dovolené.