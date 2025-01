Rosický: Uchenna? Malý vzorek, ale zaujal nás. Přijde hráč na stranu

Za největší příčinu podzimního propadu označil nefunkční defenzivu. Proto Tomáš Rosický, sportovní ředitel Sparty, sáhl do trenérského štábu Larse Friise. V něm skončil asistent Jens Askou, muž zodpovědný za obrannou činnost. K tomu přivedl stopery Adama Ševínského, Emmanuela Uchennu a středopolaře Patrika Vydru. „Počítám, že pohyb v kádru bude nadále,“ zmínil Rosický na páteční tiskové konferenci. Do týmu by měl přijít ještě hráč na pozici pravého záložníka, letenský klub usiluje o Bryana Reynoldse z belgického Westerloo.

Proč odešel Jens Askou?

„Nebylo to jednoduché, ale rozhodli jsme se tak po důkladných analýzách. Jens je skvělý chlap a trenér. Ale je zjevné, že jednou z hlavních příčin herního propadu byl defenzivní aspekt hry.“

Jaké jste našel chyby?

„Aspektů je strašně moc. Mezi největší patří defenzivní standardní situace a tranziční momenty po zisku a ztrátě míče. V tom naše struktura nebyla optimální, byli jsme příliš otevření při brejkových situacích, dostávali jsme z nich moc gólů.“

Zodpovědnost za defenzivu přebírá Michal Vávra?

„Je to tak. Takového chlapa chcete mít v týmu. Žije fotbalem od rána do večera, vedle Briana (Priskeho) a Larse (Friise) udělal pokrok a neustále se zlepšuje. Věříme mu, protože zná naše nastavení. Defenzivní část bude víc na něm, zvládne to. Je profesionál, hodně pracovitý a inteligentní.“

S nespokojeností v defenzivě souvisejí i příchody Uchenny, Ševínského a Vydry?

„V části sezony, která se nám nevydařila, jsme se s trenérem bavili, kde máme trable. Defenzivní činnost byla jasná, mluvíme o ní opakovaně. Nemůžeme říct, že stopeři špatně brání. Tak to nefunguje. Ale pochopitelně jsme chtěli vyztužit defenzivu. Adam Ševínský má za sebou dobrou půlsezonu v Liberci, přišel i Uchenna. Oba jsou velmi mladí. Věříme, že se u nás budou dál rozvíjet.“

Uchenna ještě před půl rokem hrál ve třetí lize, je připravený na Spartu

„Vzorek, který jsme měli, byl malý. Nejsme zvyklí dělat tak velké transfery po tak malém vzorku zápasů. Ale zaujal nás natolik, že jsme do něj šli.“

Přestože stál víc než padesát milionů korun?

„Je pravda, že transferová částka byla vyšší. Ale souvisí to s tím, jak se pohybuje trh, ceny za české hráče také stoupají. Kdybychom ho nepřesvědčili, skončil by v jiném českém klubu nebo v zahraničí. Má potenciál a u nás má největší platformu se rozvíjet, proto si nás vybral.“

Jste momentálně připraveni se přetahovat o hráče s dalšími českými kluby?

„V tomto případě se nedá bavit o přetahování. Výstupní klauzule za hráče byla daná. My nikoho nepřeplácíme, nabízíme strukturu, v níž se může rozvíjet. Nepouštíme se do finančních závodů. Hráči vědí, co si u nás vydělají, jinde by dostali asi víc. Konkrétně Uchenna si nás vybral, protože u nás vidí možnosti, jak se zlepšit.“

Neuvažovali jste, že byste získali jiné hráče z předních českých klubů?

„Získat zajímavé hráče třeba z Plzně pro nás není reálné.“

Patrik Vydra vás na podzim zaujal?

„Byl zásadní pro Mladou Boleslav, odehrál za ni spoustu zápasů. Má profil šestkového hráče, kterého jsme neměli. Jsme rádi, že tito hráči jsou tady.“

Společně se Ševínským zůstane v kádru pro jaro?

„Řešili jsme v jejich případě vytíženost s trenérem. Ale s tím, co mají za sebou a jak důležití byli pro své týmy, jsme si řekli, že teď je dobré načasování, abychom je zapracovali do kádru. Rozebírali jsme zleva a zprava, co je pro jejich vývoj nejlepší. Kdyby pokračovali na hostování, neuškodilo by jim to, ale cítíme, že mohou dát týmu něco, co jsme neměli. Počítáme, že s námi oba zůstanou.“

Přemýšlíte ještě o dalších posilách?

„Pohyb v kádru ještě nastane, měl by přijít jeden hráč na stranu. Bavíme se také o ofenzivní části, ale zemětřesení nečekejte.“

Máte konkrétní nabídky na některého z vašich hráčů? Spekuluje se o zájmu o Vitíka, Birmančeviče, Kairinena nebo Preciada.

„Situace je stále stejná. Momentálně nesedíme na žádné nabídce. Ale samozřejmě nemůžu nikdy nic vyloučit. Pro nás je ovšem nejdůležitější, abychom byli připraveni na odchod kohokoliv.“

Vyhodnotil jste si zpětně i příchod Markuse Solbakkena, který se po roce stále ještě naplno neprosadil do základní sestavy?

„Všechno je potřeba vidět v širším kontextu. Markus je pro mě nadále velmi dobrý hráč. Samozřejmě jsme všichni čekali, že odehraje mnohem víc zápasů. Je pro něj složité mít konkurenci v podobě Kaana Kairinena, který bude jednou hrát ve velmi dobré lize. To platí pro další transfery.“

Třeba pro Indrita Tuciho?

„Indrit se přes Spartu dostal do pozice stabilního člena národního týmu. Ale víte, jsou typy hráčů, kteří nereagují dobře na to, když nemají zápasový rytmus nebo přijdou na hřiště ze střídačky. Někdo to prostě zvládne, někdo ne.

Před sezonou jste vyhlásil dva cíle – postup do Ligy mistrů a zisk třetího titulu v řadě. Přehodnotil jste plány?

„Jsme na třetím místě, takže těžko se můžeme bavit o titulu, když máme takovou ztrátu a před námi je ještě Plzeň. Velkým cílem pro nás bude český pohár. V lize se pak musíme dostat před Plzeň, abychom mohli vůbec přemýšlet o titulu.“

Máte za sebou nepovedený podzim. Vybavíte si jeden moment, kdy jste se cítil nejhůř?

„Bylo jich víc. Ale neustále se snažíte pracovat s chladnou hlavou. Když se vám nedaří, je to pochopitelně těžké. To platí pro celý tým. V takových chvílích se ale od sebe toho nejvíc naučíte, protože jste schopni reagovat. Hráči se nyní vrátí s novou motivací a s tím, aby přesvědčili novináře a fanoušky, že jsou lepším týmem.“