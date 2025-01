Koubek přímo z kanceláře Dynama: Straka skončí! Jirka tu nemá co dělat

Během ranního téměř hodinového rozhovoru přijal i hovor od šéfa Mladé Boleslavi Davida Trundy, který oznámil kandidaturu na pozici předsedy FAČR. „Vedle něj jsem rád sedával,“ usmíval se Vladimír Koubek.

V Českých Budějovicích přitom dál řeší velmi složitou situaci. Ve středu převzal klub od Dalibora Jirky, novinářům ukazoval dokument, který potvrzuje jeho verzi a říká, že od středy nabyl právní platnosti k tomu, aby byl znovu on jediným statutárním zástupcem klubu. „Pan Jirka už tady nemá co dělat,“ zmiňuje Koubek, vzděláním právník. Vypadá sebejistě a možnost, že by se do klubu vrátilo vedení, které na podzim dovedlo mužstvo k poslednímu místo v lize, zásadně odmítá.

Co vás opravňuje k převzetí klubu?

„Můžu vám ukázat rozhodnutí soudu, kterým byl pan Jirka odvolán a kterým jsem byl já opět jmenován statutárním zástupcem. Pan Jirka u tohoto rozhodnutí nebyl přítomen, takže nemá žádný ochranný prostředek, rozhodnutí je pravomocné. Nikdo ho nezmění, to zaprvé. Zadruhé ani není žádný jiný opravný prostředek ani nevím, k čemu by bylo podáno předběžné opatření, jak někde naznačoval pan Jirka. I lidé s elementární právní kvalifikací ví, že předběžné opatření nemůže být podáno samo o sobě.“

Proč byl ráno zamčený řetěz na vstupních dveřích do sekretariátu?

„Včera (ve středu) odpoledne jsem zavolal technikovi, jestli by uvolnil přístup do klubu, protože byl jiný kód pro zaměstnance, než který jsme používali dřív. Firma, která tady zabezpečovací systém provozuje, měla uvolnit přístup do sídla společnosti statutárnímu zástupci, což mi nejdřív bylo odepřeno, to byla velká ostuda. Nemám důvěru k mým předchůdcům. Museli jsme tedy udělat opatření, abychom zabránili osobám, které sem ještě měly přístup a mohly by sem přes svůj kód vstoupit bez našeho vědomí. Proto jsme použili toto primitivní opatření (řetěz). Jde o špatnou vizitku firmy, co sem dodává zabezpečovací zařízení. Mohla se chovat rozumně a být nad věcí.“

Očekáváte, že se zde objeví váš předchůdce Dalibor Jirka?

„Může sem přijít jen kvůli tomu, aby mi předal funkci, jinak tady už nemá co dělat. Pan Kristek tu ještě naopak má co dělat. Je totiž vidět, že se připravoval na to, že může být odejit, nesjednal si ve smlouvě zkušební dobu. Je to naprostá výjimka, nestandard. Kdyby ji měl sjednanou, okamžitě ho uvolním ve zkušební době.“

Takže Emila Kristka neodvoláte?

„Ještě ne, ale vyhodím ho stejně, akorát to bude komplikované. Každopádně pan Kristek odkráčí. Že nebude pokračovat, je víc než jasné. Kdybych věděl, že stojí za panem Jirkou, nikdy bych mu akcie neprodal. “

Jste si jistý, že se na současném stavu nic nezmění?

„Den, kdy jsem panu Jirkovi podepsal smlouvu o převodu cenných papírů Budějovic, to bylo naposledy, co jsem ho viděl. Poslal jsem mu nejméně dvě desítky právních dokumentů různého účelu a právní síly. Pan Jirka mi v období od srpna do ledna ani na jeden z dokumentů neodpověděl, ani se se mnou telefonicky nespojil. To je myslím i trošku obraz jeho právní kultury.“

Chystáte další změny?

„Především se rozloučím se zaměstnanci, pro které nebudu do budoucna mít uplatnění. Proběhnou organizační změny, některým zaměstnancům bude dána výpověď z důvodu organizačních změn pro nadbytečnost. Mám připravený tým lidi, ale tady (v kancelářích sekretariátu) je potřebovat nebudeme.“

Bude pokračovat František Straka a jeho realizační tým?

„Nechám doběhnout soustředění v Třeboni, zítra (v pátek) si povolám pana Straku a jeho podřízené, což je sportovní úsek, a rozhodnu se, jak budu postupovat dál. Ale je velmi pravděpodobné, že pan Straka v klubu skončí. Vítat ho tu rozhodně nebudu, žádnou slavobránu pro něj nemám. Pan Straka má svoje podřízené, asistenty plus realizák. Konfrontuju ho s názorem nově vytvářeného sportovního úseku a pak se budu rozhodovat. Ale téměř s jistotou Straka pokračovat nebude.“

Plánujete návrat bývalých trenérů Jiřího Kladrubského a Jiřího Lercha?

„Musím se jich ještě zeptat, jestli se vrátit chtějí. Až to budu mít potvrzené, budu s nimi jednat.“

Platí, že chcete klub hned v pondělí prodat?

„Zájemci, investoři, jsou tři, vyberu toho nejlepšího. Jména neprozradím. Jde o akviziční proces, jehož výstupem jsou změny, ty se zveřejňují až v okamžiku, kdy budou provedeny.“

Jde o stejné zájemce, se kterými jste jednal v létě?

„Jeden se mi přihlásil, že by opět měl zájem. Zatím jsou tři, možná přibude i čtvrtý. Pokud budou trvat na auditu trvat, může v lednu následovat.“

Pan Jirka stále tvrdí, že se proti soudnímu usnesení, které z vás opět dělá jediného statutárního zástupce klubu, odvolá…

„Od 17. července jsem od pana Jirky nedostal jediný právní úkon, jen jsem se někde něco dočítal. Výhružky, polopravdy, lži v médiích, komunikoval zásadně přes média. Bohužel nereagoval na možná 25 dokumentů, kdy jsem ho třeba vyzýval k tomu, aby vrátil akcie proti vrácení peněz, z ruky do ruky, protože pro nedůvěru bych mu je dopředu neposlal. Pan Jirka mé výzvy ignoroval. Ignorovat český právní řád i základní pravidla slušného chování je jen důkazem jeho chabé právní a intelektuální úrovně.“

Může se tedy ještě odvolat?

„Nemůže. Nemám mu to za zlé, ale jestli není vybaven základní právní erudicí, nemel by se do tisku vyjadřovat. Já jsem sice advokát na baterky, asi jako vy prvoligový fotbalista... Kdyby Jirka respektoval právní řád a akcie mi vrátil, vůbec by to nedospělo k této situaci. Jestli někdo uzavře smlouvu, na první splátku si půjčí a neví, kde vezme peníze na další splátky, dopustí se podvodu. Všechny závazky, které v klubu před prodejem byly, o nich jsem je informoval. Pan Jirka věděl o všech úvěrech a zápůjčkách. I o té z Baníku, kde se na poslední chvíli rozhodli jinak v přestupu Adedirana. Co tam hoši nasekali teď, to nevím. Ale protože mají holý zadek a nemají žádné peníze, je otázka, co v klubu ještě bude za závazky. Ujišťuji vás, že to budu na všech vymáhat.“

Jsou podle vás platné přestupy Samuela Šiguta do Karviné, případně Matouše Nikla do Táborska?

„Jak to bude možné, budu to řešit po poradě se sportovním úsekem. Všechny prvoligové kluby, o kterých jsem se dozvěděl, že tam naši hráči mohou směřovat, jsem upozornil, že pan Jirka není oprávněný nakládat s hráči. Karvinou, Duklu, Baník, Vlašim jsem informoval, že bych se raději těmto úkonům vyhnul, protože by mohly být později napadeny pro neplatnost. Karviná to ignorovala. Budu řešit otázku, co se Samuelem Šigutem. Nechci mu stát ve štěstí. Jestli to budeme řešit v rovině finanční, hráčské náhrady... Ať se na mě pan Kristek nezlobí, ale do klubu nepřivedl jediného kvalitního hráče. Já naopak na přestup přivedl před sezonou 23/24 osm hráčů. Na jejich přestupy jsem vynaložil 14 milionů korun. Nikdo mě nemůže podezírat, že jsem se o klub nestaral.“

Počítáte, že teď v klubu nějakou dobu zůstanete?

„Opakuji, že do exekutivní funkce se do klubu vrátit nechci, už toho bylo dost. Když vám někdo polepuje barák, firmu, zastávky, myslím, že se mi nikdo nemůže divit, že v klubu, který mám rád, nebudu dál působit. Slíbil jsem novým majitelům, že jim se vším pomůžu, udělám, co je třeba. Dál ale klubu v exekutivních funkcích nebudu.“

Pokusíte se ještě na jaře zachránit první ligu?

„Budeme se snažit hrát důstojný fotbal, narozdíl od podzimu. Pokusíme se mužstvo zachránit, ale hlavně musíme získat profi licenci na další sezonu. Na to se zaměřím především. Aby tento třetí nejstarší profesionální klub v Čechách mohl zůstat profesionální pro první nebo druhou ligu.“

Chystáte se jednat o podpoře s městem a krajem?

„Potřebujeme podporu nejen LFA (Ligové fotbalové asociace, FAČR (české fotbalové asociace), ale i struktur, jako jsou město České Budějovice nebo Jihočeský kraj. Všechny jsem informoval, i pana předsedu FAČR Fouska, pana Bártu z LFA nebo pana vedoucího licenčního oddělení Rýznara. Udělám všechno pro to, aby se normalizovaly vztahy nejen s fotbalovými orgány, ale abychom získali podporu města i kraje. Nikdo mě nemůže podezírat, že jsem se v minulosti nestaral o klub, o akademii. Jestli jste někdo z vás byli v červnu 2024 před zahájením ročníku na Složišti (tréninkové centrum mládeže), viděli jste, že všechno tam bylo v A-stavu. Osobně jsem na to dohlížel. Teď už je to je zdevastované. Pojďte se tam podívat, udělejte fotky.“