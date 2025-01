Do Sparty má namířeno Dán ze Serie A. Insider: Technický, ale chybí faktor X

Severský import pokračuje. Sparta má blízko k příchodu dánského defenzivního záložníka. Magnus Kofod Andersen, momentálně hráč Benátek ze Serie A, by měl do kádru českého mistra dorazit za 600 tisíc eur (asi 15 milionů korun). Jako první o tom informoval italský server Triveneto Goal.

Před půl rokem sdílel na Instagramu fotografie, jak v Benátkách slaví s týmem postup do nejvyšší soutěže. A když Andersen debutoval mezi italskou elitou, při prohře 1:3 s Laziem Řím vstřelil první gól v tomto soutěžním ročníku. A současně pravděpodobně zatím poslední.

Pětadvacetiletý hráč má namířeno do pražské Sparty, dohoda mezi letenským klubem a vedením Benátek je blízko. Andersen, jemuž v létě končí platný kontrakt, by mohl o víkendu podstoupit v Praze lékařskou prohlídku. Pak by se připojil k týmu na soustředění ve španělské Marbelle.