Jako by Sparta přišla najednou o Kairinena, Birmančeviče a Haraslína. Ztráty, které v zimě utrpěla Karviná, jsou těžké. Zatímco odchod Davida Mosese do Slavie byl domluvený delší dobu, Amara Memiče (Plzeň) se slezský klub snažil ze všech sil udržet. Nečekanou ránou je pak Giannis-Fivos Botos, jehož si stáhl kouč Jindřich Trpišovský z hostování do zimní přípravy. „Nepočítali jsme s tím,“ přiznal trenér MFK Martin Hyský pro iSport.cz. „Přišli jsme o tři stěžejní hráče. Je to velký zásah,“ povzdechl si.

Osm asistencí v Edenu zaujalo. Ofenzivní šikula Giannis-Fivos Botos (24), letní nákup Slavie, při prvním půlroce v české lize uspěl. Proto si ho lídr Chance Ligy jako jediného hráče předčasně stáhl z hostování s tím, že si ho v zimě omrkne v každodenní práci s týmem. Původní dohoda přitom byla, že ve spřízněném klubu absolvuje celý ročník. To už nyní není stoprocentní. „Odehrál velmi slušný podzim, i když jeho potenciál vidím ještě výš. Patřil k našim nejlepším hráčům,“ uvedl Martin Hyský k řeckému špílmachrovi.

Toho nasazoval pravidelně do základní sestavy a usnadnil mu aklimatizaci ve fyzicky náročné soutěži. Byť nedal Botos jediný gól, dokázal z pozice podhrotu připravovat šance a trefy spoluhráčům. Aktuálně zkouší prorazit ve špičkovém tuzemském celku, vybojovat si místo na soupisce. „Jsem s ním v kontaktu a přeju mu, aby se ve Slavii prosadil,“ sdělil trenér Slezanů. „Má na to, i když konkurence je obrovská. My musíme být připravení na všechny varianty. Koukáme se také jinam, ale není jednoduché takového hráče nahradit a dostat ho sem. Snaha je, rozhodně jenom nečekáme,“ shrnul kouč jedenáctého týmu tabulky.

Dá se očekávat, že Slavia kreativního záložníka nakonec vrátí do Karviné. Rozhodne se ke konci ledna. „Může to dopadnout jakkoliv,“ zmínil opatrně Hyský. „Žádnou jistotu nemáme, i když jsou nějaké předpoklady, o něčem se bavíme. Pokud se vrátí, budu samozřejmě strašně rád. Když ne, bude to pro nás ztráta. Zatím je Giannis tam. Vím, jak to ve fotbale chodí. Něco se stane a z minuty na minutu se situace úplně otočí. Je možné i to, že zpátky nepřijde a ani nikdo jiný k nám za něj,“ nevyloučil nejhorší možnost.

Na Řekově místě můžou zaskočit Denny Samko nebo Emmanuel Ayaosi. „Desítku by mohl hrát i Patrik Čavoš, případně Alex Bužek,“ přidal další jména Hyský. „Určitě bychom si poradili,“ dodal s nadhledem.

Náhradami za opory by měli být další slávisté Michal Tomič (na podzim v norském Bodo/Glimt) a právě Alexandr Bužek. Z Českých Budějovic dorazil Samuel Šigut. Příchody dalších borců jsou v jednání. Nejpříjemnější pro kouče by ovšem byl Botosův návrat.