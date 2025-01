Straka skončil v Dynamu! Koubek se s ním rozloučil, co bude dál?

Po obědě přijel ze soustředění v Třeboni, zaparkoval služební SUV před budějovickým stadionem. O necelou hodinu později areál opouštěl jako odvolaný trenér Dynama. František Straka (66) a jeho asistenti skončil u posledního týmu Chance Ligy, šéf představenstva Vladimír Koubek na pondělí chystá návrat dvojice Jiří Lerch, Jiří Kladrubský. „Respektuji to,“ řekl kouč, ještě než nakráčel do kanceláře pro očekávaný verdikt.

Středeční návrat Vladimíra Koubka do vedoucí pozice v Českých Budějovicích přináší konkrétní kroky. Jak ve čtvrtek naznačil, o den později již konal. Po obědě odvolal z trenérské funkce Františka Straku a jeho realizační tým. Společně s ním končí asistenti Jiří Novotný a Miroslav Jirkal, trenér brankářů Pavel Kučera, kondiční trenér Marek Hrubý, vedoucí týmu Petr Řehoř i sportovní ředitel Zdeněk Procházka.

Trenéři se verdikt oficiálně dozvěděli v pátek po obědě chvíli po návratu týmu ze soustředění v Třeboni. Straka po půl druhé zaparkoval u stadionu, na opakované výzvy se ještě před naplánovanou schůzkou u Koubka krátce zastavil u čekajících novinářů.

„Respektuju rozhodnutí současného majitele o tom, že končím u A týmu. Byl jsem zodpovědný za výsledky, které byly velice špatné,“ tušil dopředu jasný verdikt.

Poté se krátce rozloučil s některými hráči, před stadionem se objal s vysokým stoperem Ondřejem Čoudkem.

Jirkal ani Novotný veřejně mluvit nechtěli, ale také oni dobře věděli, co je čeká. Ve dvě společně nakráčeli ke staronovému šéfovi budějovického klubu a vyslechli si očekávanou zprávu.

Pánové dostanou výpověď

Ani ne v půl třetí už všichni tři opouštěli stadion s oficiálním verdiktem, že u týmu končí. Celý proces po návratu z Třeboně netrval v chladném pátečním odpoledni ani ne hodinu. Straka ještě v pondělí přijede vrátit služební vůz, odevzdat trenérské věci a jeho štace na jihu Čech skončí.

„Ještě nás čeká trenér brankářů Pavel Kučera, který k mému velkému údivu není přítomen. Bohužel se nedostavil ani pan Procházka (sportovní ředitel), kterému jsem marně telefonoval, aby dorazil a ukončil jsem s ním jeho působení v klubu. Smlouvy jsou uzavřené písemně, před jejich uplynutím je lze ukončit dohodou nebo výpovědí. Takže pánové dostanou výpověď. Chtějí, abychom je poslali jejich právním zástupcům, takže je odešleme,“ sdělil Koubek po sezení s odvolanými trenéry.

Straka u týmu fungoval od třetího kola, nastoupil po vysoké prohře 0:4 na Slavii. Vydržel sotva půl sezony, s týmem uhrál pouhé tři ligové body.

„Pokud by zde fungovalo normální vedení klubu, s ohledem na špatné sportovní výsledky by tady tihle trenéři už dávno nebyli,“ zmínil Koubek.

Co se bude dít dál?

Mužstvo dostalo na sobotu a neděli volno, na stadionu se hráči sejdou v pondělí. Oproti soustředění pravděpodobně s jinými trenéry a v pozměněném složení. Vrací se hráči přeřazení do béčka – Zdeněk Ondrášek, Richard Križan, Tomáš Zajíc a Jakub Matoušek, do přípravy prvního týmu se po půlroční etapě v béčku zapojí i Jiří Skalák.

Tým mohou už v pondělí vést navrátilci Jiří Lerch a Jiří Kladrubský, s nimiž je majitel klubu v kontaktu.

Koubek spustil personální změny ve čtvrtek ráno, kdy začal naplno úřadovat po návratu na stadion Dynama. „Provedu reorganizaci,“ říkal novinářům, když s nimi hovořil o plánech v klubu.

Ukončil spolupráci s obchodním ředitelem Miroslavem Hanouskem nebo technickým ředitelem Vladimírem Adamem, naopak do dění v klubu se zapojil někdejší dlouholetý sportovní manažer Milan Čadek. V pátek už se pohyboval v kancelářích, Koubkovi a trenérům bude pravděpodobně pomáhat se skládáním kádru. Vrátit se má i dřívější vedoucí týmu Ivo Táborský.

Koubek několikrát avizoval, že v exekutivních funkcích zůstat v Dynamu dlouho nechce a v nejbližších dnech plánuje klub prodat jednomu ze zájemců. „V tuhle chvíli jsou tři, možná čtyři,“ nastínil.

Od pondělí začnou další jednání, cílem je co nejrychleji klub posunout do rukou silného investora a především zajistit udržení profesionálního statusu. Ani už tolik nejde o to, zda v první, nebo druhé lize, všichni si uvědomují, že se hraje o holé přežití.

Otázkou zůstává, jak zareaguje druhá strana, tedy Dalibor Jirka. V létě klub od Koubka za přibližně 20 milionů koupil, ale nezaplatil mu celou částku a na základě toho Koubek organizaci převzal zpět. Jirka ani Emil Kristek, jenž dostal výpověď na pozici ředitele klubu, se k dění dosud veřejně nevyjádřili. Podle informací Sportu s právníky připravují reakci na Koubkovo středeční převzetí klubu. Vývoj v Dynamu tak ještě zdaleka není u konce…