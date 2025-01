Koubek odvolal Straku: V normálním klubu už by trenérem dávno nebyl

Potvrdíte odvolání Františka Straky?

„Je to tak. František Straka ani jeho asistenti už v klubu nepůsobí. Skončili dnešním dnem.“

To znamená, že celý realizační tým bude jiný?

„Ještě nás čeká trenér brankářů Pavel Kučera, který k mému velkému údivu není přítomen. Bohužel se nedostavil ani pan Procházka (sportovní ředitel), kterému jsem marně telefonoval, aby se dostavil a ukončil jsem s ním jeho působení v klubu. Smlouvy jsou uzavřené písemně, před jejich uplynutím je lze ukončit dohodou nebo výpovědí. Takže pánové dostanou výpověď. Chtějí, abychom je poslali jejich právním zástupcům, takže dnes je odešleme. Smlouvy pak zaniknou uplynutím výpovědní lhůty.“

Proč už Straka u týmu nemůže pokračovat?

„Pokud by zde fungovalo normální vedení klubu, tak s ohledem na špatné sportovní výsledky by tady tihle trenéři už dávno nebyli.“

Kdo tým převezme?

„Předpokládám, že se dohodnu s pány Lerchem a Kladrubským. Vidím to jako nejrozumnější a nejreálnější řešení. Také proto, že po loňské záchraně první ligy dostali příslib, že dostanou smlouvu na další sezonu. Pánové nahradí odvolané trenéry a asistenty.“

Je cílem pro jaro záchrana, nebo vzhledem k postavení v tabulce spíš příprava na druhou ligu?

„Na to teď úplně odpovídat nechci, nemám úplný vhled do toho, jak bude vypadat hráčský kádr. Také by měl přijít nový majitel, ten na to může mít ještě jiný názor. Už jsem řekl, že uděláme všechno pro to, abychom důstojným způsobem dohráli soutěž. Pokud bude příležitost ji zachránit, samozřejmě to uděláme. Ale máme před sebou daleko důležitější úkol – obhájit profesionální licenci pro první a druhou ligu. Neradi bychom, aby nastala situace, která například postihla Bohemians v roce 2010. Pro mě je tohle prvořadý úkol. Dalším je stabilizovat tým lidí v celém klubu a uvést ho do lepšího stavu, než v jakém jsme ho teď našli.“

Budete shánět někoho na pozici sportovního ředitele?

„Jednáme o tom, jde o významnou pozici. Zatím vám nebudu žádné jméno potvrzovat. Pokud jste si všimli, jsme tady od středy odpoledne, musel jsem velmi pracovat na jiných věcech, které se týkají klubu. Neměl jsem možnost mluvit se všemi novými zaměstnanci, kteří nahradí ty, se kterými jsem se domluvil, že skončí. Současně se to bude týkat realizačního týmu. Sáhneme po těch, které máme ověřené a kteří mají chuť pro Budějovice férově pracovat.“

Máte už nějakou reakci od Dalibora Jirky a Emila Kristka?

„Pokračuje situace, o které už jsem veřejně do médií v minulých dnech mluvil. Pan Jirka mi od 17. července neodpověděl na jedinou písemnost, nepokusil se mi jedinkrát zavolat, nekomunikuje se mnou. Totéž pan Kristek. Je to bohužel obraz jejich chabé jejich mentální úrovně a osobní kultury, Je to smutné, ale bohužel je to tak.“

Už jste kontaktoval pány Lercha a Kladrubského ohledně možné spolupráce?

„Zatím jsem s nimi mluvil jenom předběžně, krátce telefonicky dnes ráno. Budu rád, když se s nimi v nejbližší době potkám.“

Zapojíte do prvního týmu i Martina Sladkého, který trénuje béčko?

„Zatím není důvod řešit Martina Sladkého v souvislosti s jeho působením u B týmu, kterému jsem v minulých letech pomohl do nejvyšší amatérské soutěže, tedy do ČFL. Divize byla málo, byli jsme jediný tým, který neměl béčko ve třetí lize. Béčko vždycky byla citlivá věc, udělám všechno, aby fungovalo tak, jak má. Aby nasávalo mladé hráče z akademie z kategorií U17, U 19 a aby připravovalo hráče na přechod z mládežnického do velkého fotbalu. Abychom uměli vyhodnotit, zda hráči mají na vyšší soutěž, to je hlavní poslání juniorky.“