Sparta a zranění: Haraslín blíž než Rrahmani, Garcia zase na operaci?

PŘÍMO Z MARBELLY | Proti Malmö (3:1) poslal do hry dvaadvacítku hráčů, protočil tedy dvě jedenáctky. Trenér Sparty Lars Friis však čeká na další jména, která zapíše do sestavy - a to nejen posily. Čtveřice důležitých hráčů je stále na marodce. Polovina z nich by se mohla vrátit do hry v dohledné době, další duo je o poznání vzdálenější.