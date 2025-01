Debut „vysněného“ Knapíka. Kováč je nadšený, ale mrzí ho jiný odchod

Potenciál v Knapíkovi vždy dýchal. To ví každý. Jinak by se o něj nestrhla zimní bitva po pouhých pěti odehraných podzimních zápasech. Čtyřiadvacetiletý stoper nakonec neodešel do Baníku ani do Slavie, ale vybral si Slovan Liberec. Nutno říct, že v něm dostal nadstandardní platové podmínky.

V Teplicích smutní. Štěpán Vachoušek a spol. věřili, že Knapík, který se od léta léčil se zraněním, ještě půl rok svých služeb klubu dá. V závěru podzimu se hra s vysokým zadákem v sestavě ohromně zvedla. „Jeho příchodem se defenziva zkvalitnila, což jsme všichni viděli,“ řekl Zdenko Frťala a přiblížil, kdy se jeho svěřenec definitivně rozhodl.

„Nikdo nečekal, že to bude mít tak rychlý vývoj. Vše se událo v pondělí, kdy jsme odjížděli na soustředění. Knápa byl připravený odcestovat s námi, ale přestup se dal do pohybu a nakonec zůstal, protože šel na testy. Tohle patří k fotbalovému životu. Rozhodl se, že zkusí změnu. Nezbývá než mu popřát, aby se mu dařilo.“

Bývalý mládežnický reprezentant zaplul do sestavy Slovanu hladce. V přáteláku se Žižkovem se do středu defenzivní trojice postavil vedle Jan Mikuly a devatenáctiletého Kennyho Ogboie. Toho si v první půli i slovně dirigoval. Zadní linii jistil jako poslední hráč, podobně jako v Teplicích, ale bylo vidět, že si ještě zvyká. Při rohovém kopu se tázavě podíval směrem k lavičce, jestli má doplnit vápno a dostal jasný pokyn. Ještě aby ne, jeho dominance ve vzduchu je známá!

V zápase ji prodal, dvakrát se i položil do nebezpečné střely Viktorie. Kromě malého zaváhání proti kličce křídelníka soupeře prospěl na jedničku. O poločase se rychle sbalil, převlékl a zamířil do autobusu. Na umělce TJ Sokolu Doubí panovaly teploty pod nulou, silně foukalo a sněžilo. Nebyl důvod se zdržovat, do druhé půle beztak nastoupila nová jedenáctka hráčů.

„Je vidět, že je silný a rychlý. Jsem rád, že tu je,“ pochvaloval si po zápase Radoslav Kováč, jakoby chtěl připomenout slova sportovního ředitele Baníku Luďka Mikloška, který veřejně okomentoval hráčovu nedostatečnou dynamiku. „Byl to náš vysněný hráč. Víme, že ho musíme udržet zdravotně v pořádku. Pokud ale bude zdravý, bude to obrovská posila,“ rozplýval se liberecký trenér.

Malá náplast pro Teplice je posílení v podobě Denise Halinského. Jedenadvacetiletý stoper patřící Slavii se k týmu Zdenka Frťaly přesunul na hostování, na podzim přitom působil právě pod Ještědem. S Radoslavem Kováčem úspěšně spolupracoval v Pardubicích, před zimní pauzou ale stihl jen sedm startů v základní sestavě.

„Hali tu odehrál velmi dobrý půlrok. Musím říct, že nejsem úplně rád, že odešel. Celkově byl se mnou rok a půl a je velmi talentovaný. Šel za trochu větším vytížením. Neříkám, že by ho tady neměl, ale takový fotbal je. Problém byl samozřejmě i v tom, že to nebyl náš hráč,“ povzdechl si Kováč.

Jinak je jeho tým momentálně naplněný k prasknutí, Slovan postavil dvě silné jedenáctky a to nebyli na hřišti Lukáš Masopust, Jan Hugo Bačkovský či Tomáš Koubek. Další posily jsou podle všeho na cestě. „Víme, kde nás tlačí bota a kam chceme přivést konkurenci. Řešíme to,“ doplnil trenér. Není tajemstvím, že problémy mají liberečtí v útoku. Dorazí Daniel Fila?