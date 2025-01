Vodhánělova tragédie: končí smlouva, dítě na cestě, Baník a... urvané koleno

Máte pět měsíců do konce smlouvy, čekáte první dítě, zajímá se o vás Baník. A vy si přetrhnete zkřížený vaz v koleně... Olomoucký křídelník Jan Vodháněl zahájil nový rok 2025 tuze nešťastným způsobem, v sedmadvaceti letech řeší zatím nejsložitější chvíle v kariéře. „Mrzí nás to strašně,“ říká kouč Sigmy Tomáš Janotka k dosud jedinému krizovému okamžiku zimní přípravy. Jinak totiž na Hané vše probíhá podle plánu. Vlastně nad plán: čím dál tím lépe se totiž jeví Antonín Růsek!

Příchod Jana Vodháněla řešili v posledních dnech a týdnech v Ostravě, kde by rádi zvýšili konkurenci na křídlech a byli tak ještě připravenější na případný přestup Ewertona. Jenže vše vyřešil nešťastný okamžik z tréninku v Olomouci, při kterém si poranil zkřížený vaz v koleni.

Takže s ním nemůže počítat ani Sigma, kde má kontrakt do června, ani Baník. Podle informací iSport.cz by se podle původního záměru Vodháněl s Hanáky nejpozději v létě rozešel a zamířil jinam, ale teď je jeho budoucnost nejistá. Třeba by přehodnotil.

S přítelkyní čeká prvního potomka, nicméně zda mu i jako zraněnému hráči v rekonvalescenci garantuje někdo příjem od července, nebo jestli bude chtít případný zájemce počkat až do úplného uzdravení, je v současnosti ve hvězdách. V tu dobu mu bude osmadvacet, navíc toho Vodháněl příliš nenahrál ani na podzim. Zkrátka všechno špatně, černá můra.

„Věřili jsme, že potenciál, který v něm je, ale nedokázal ho plnohodnotně v rámci české ligy využít, teď na jaře ukáže. Bohužel úrazy k fotbalu patří, je nám to strašně líto. Přejeme mu brzké uzdravení. Hned cítil křupnutí a věděl, že je to špatné. Byl to velký šok. Věřím, že to vstřebá a vrátí se silnější,“ popisuje trenér Tomáš Janotka.

Vodhánělovo číslo na dresu 77 hned v sobotu převzal Vojtěch Křišťál, což na psychice taky nepřidá... Zatímco Olomouc úterní zápas s polským Rakówem i přes solidní počet šancí ještě výsledkově nezvládla (2:3), v sobotu se slovenskými soupeři už došla k lepším výsledkům. Košice zdolala 2:1, se Skalicí remizovala 2:2.

Pozitivum pro Sigmu? Růsek

„Proti Košicím jsme měli skvělou organizaci hry, do šedesáté minuty jsme soupeři nedovolili střelu na bránu ani šance,“ pochvaloval si kouč. „Byl to pro nás výborný test, protože i v lize hraje spousta týmů v rozestavení se třemi stopery. Kluci z plné zátěže skvěle utkání odpracovali, jen gólů jsme mohli vstřelit více, protože příležitosti jsme na to měli,“ dodal k premiérovému vítězství zimy.

„A se Skalicí se ukázalo, že musíme lépe dohrávat některé situace. Řešili jsme je zbrkle, z 1:0 to najednou bylo 1:2. Zápas byl intenzivní a živý, to se mi líbilo,“ zhodnotil Janotka plichtu.

Veřejnosti se znovu připomněl útočník Antonín Růsek, po trefě za béčko se prosadil i v A-týmu proměněnou penaltou. A co je nejdůležitější, do všech soubojů proti slovenskému prvoligistovi chodil naplno a byl v nich úspěšný. Neřekli byste, že byl dva roky mimo. Snad už bude zdraví držet!

„Těší nás to, jsme rádi. To, že šel hrát s námi, byl trošku nadplán, protože to v úterý zvládl a v tréninkovém procesu dělá až na drobné výjimky vše bez problémů. Gól je pro něj skvělá vzpruha. Zvládl to velice dobře,“ těšilo Janotku.

Možná bude paradoxně právě Růsek největší „posilou“ do útoku, protože někteří vyhlédnutí forvardi nedorazí. „Dravci na české i zahraniční scéně jsou holt silnější,“ usmál se trenér s narážkou na odchod Václava Sejka do portugalského Famalicaa a pravděpodobné hostování Daniela Fily v Liberci.