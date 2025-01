Kalabiška o těžkém zranění i motivaci k návratu: Žene ho meta i Matějovský

Byla to jednoznačně nešťastná chvíle. I ten, kdo ji odnesl těžkým zraněním i soužením to uznává. V půlce srpna liberecký střízlík Ahmad Ghali po podklouznutí doslova zničil kotník Jana Kalabišky. Osmatřicetiletý obránce Pardubic, ligový matador, který do sezony vstoupil dvěma zásahy v pěti kolech, nyní maká na návratu ke hře. Výhled má nejistý, do první přípravy nenastoupil. Na startu jara bude ještě podle všeho chybět. Během něj by však rozhodně měl zapsat třístý start v lize.