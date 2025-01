Odstavený majitel Dynama: Koubek asi ztratil paměť. Kristek dělal zadarmo

Dalibor Jirka převzal Dynamo v létě. Od Vladimíra Koubka v kritické situaci, kdy předchozímu majiteli scházely finance na provoz a chtěl organizaci co nejdřív prodat. „Musel jsem se postarat o to, aby klub vyjel z finančního a ekonomického marastu,“ zdůrazňuje. Protože Koubkovi za klub nezaplatil domluvenou částku, bývalý majitel přišel minulý týden s usnesením soudu a vrátil se do jihočeského klubu. Jirka namítá, že situace není černobílá – zodpovědné orgány řeší „kostlivce“ ve skříni, především ztrátu téměř 60 milionů v hospodaření za rok 2023, o které Jirka před vstupem do klubu nevěděl. Teď se snaží vysvětlit aktuální stav klubu, kde se po Koubkově nástupu kompletně změnilo sportovní vedení a řada dalších důležitých pozic.

Proč jste se k turbulentní situaci v Dynamu nevyjádřil veřejně dřív?

„Já chci být komunikativní, nápomocný k vyřešení sporu také osobní vstřícností. Ale budu chtít vyrovnání všech závazků, které nebyly uvedeny v příloze kupní smlouvy o převodu akcií Dynama. Každý člověk přece porozumí tomu, že když něco prodáváte a prohlásíte, že je to v takovém stavu a ono to tak není, je potom komplikované vzájemně transakci narovnávat. Vím, že tenhle rozhovor k vyřešení celé věci pravděpodobně příliš nepřispěje, ale směřuji ho pro veřejnost, aby si uvědomila, že situace v Dynamu není černobílá. Já také nesu odpovědnost za stav především ve sportovní oblasti. Z mé strany to bylo podmíněné tím, že jsem se musel postarat o to, aby klub vyjel z finančního a ekonomického marastu, to byl můj prvořadý úkol.“

Nebyla chyba, že jste hned od začátku neměl za sebou silného finančního partnera?

„Investoři, kteří chtějí do klubu vstoupit, byli a stále jsou. Nemohl jsem a nemohu hrát s obchodními partnery betla, musel jsem jim ukázat věci, co na mě po nákupu akcií vypadly ze skříně. Je mi skutečné líto současné situace. Klub bych nekoupil, pokud bych věděl, co se tam ještě v následujících měsících objeví. Ale není to první věc, se kterou jsem se za svůj podnikatelský život střetnul. Vím bezpečně, že vždycky se nějaká mrtvola ve skříni najde, ale že to bude v takovém rozsahu, který významně přesáhl doplatek, to jsem netušil. V hospodaření za rok 2023 byla ztráta téměř šedesát milionů korun, kterou prodávající zatajil a která byla následně zveřejněna až 28. srpna 2024. Také prohlášení prodávajícího (Koubka), že nejsou proti společnosti Dynamo, a. s., připravovány a ani vedeny žádné soudní spory, je nepravdivé. (v současnosti jsou teď asi čtyři). Museli jsme požádat advokátní kancelář o zastupování v těchto sporech, které měly a mají původ ještě před uzavřením kupní smlouvy. Nepravdivá prohlášení a ujištění ze strany prodávajícího jsou předmětem trestního oznámení na prodávajícího, které bylo vypraveno 9. ledna 2025.“

Proč jste si před koupí klubu neudělali audit společnosti?

„Z důvodu naléhavosti ze strany doktora Koubka. Upozornil jsem ho, že je obvyklé, aby firmy a společnosti před uzavřením kupní smlouvy prošly auditem. Ale jemu šlo o dny, možná o hodiny. Pan Koubek nejspíš peníze, které jsem mu dal, použil na zaplacení urgentní, už soudně rozhodnuté jiné věci, kde hrozilo exekuční vymáhání.“

Ztráta za rok 2023? Závazky pana Koubka

Vladimír Koubek vás vyzývá k jednání. Tvrdí, že s ním nekomunikujete. Proč?

„Možná má pan Koubek trošku ztrátu paměti. Ale já měl snahu. Poté, co byla v červenci podepsána smlouva a postupně jsme zjišťovali závazky, které ve smlouvě nebyly uvedeny, chtěl jsem to s ním konzultovat. Bohužel se mi s ním nepodařilo spojit. Odpovídal mi v esemeskách, kde schůzku odkládal. Někdy v září mě to přestalo bavit. Když neberu na zřetel tyhle esemesky, poslední