Ševínský jako nástupce Panáka: Filip je výjimečný, já jdu svou cestou

Měl jste nějaký vliv na návrat. Bylo to těžké rozhodování?

„Na mě to určitě úplně nebylo. Mluvil jsem s panem Rosickým, že by byla nějaká možnost a řekl jsem mu, že jednoznačně chci, pokusím se poprat o místo. Sparta se prostě neodmítá.“

Kouč Kováč řekl, že máte některé Panákovy atributy. Cítíte to také?

„Ne, Filip Panák je výjimečný hráč, ale já si jdu svou cestou. Já jsem prostě Ševínský a tak to bude.“

Trenér myslel například vaše možnosti při vysouvání do zálohy.

„V Liberci jsme to také hráli, principy ve trojce jsou podobné tomu, co hraje Filip, takže něco v tom stylu ano. Ale jak říkám, já jsem Ševínský.“

Co vám dal půlrok v Liberci?

„Posunulo mě to po lidské i herní stránce. Otrkal jsem se v kabině, protože ten posun z B týmu Sparty do áčka, kde jsou starší kluci, není jednoduchý. Otrkal jsem se i herně. Moc si vážím toho, že jsem dostal takovou šanci.“

Čekal jste až takovou minutáž?

„Šel jsem tam s tím, že chci odehrát každý zápas, což se převážně splnilo až na dvě utkání, kdy jsem chyběl kvůli zranění. Byl to povedený půlrok.“

Co vám dalo angažmá lidsky?

„Bydlel jsem v Liberci s přítelkyní. Šel jsem od rodiny. Takže jsem se musel starat sám o sebe, co se týče jídla, přípravy, regenerace. Najednou jsem měl spoustu času, ale hlavně tam byla starší kabina než v B týmu. Jde o různé názory, chování, to hráče posune.“

Máte za sebou první utkání. Podařilo se vám?

„Odvětil bych asi tak, že je pořád co zlepšovat. Po pauze a v tom počasí to bylo trochu náročné. Není to na sto procent, takže se k utkání budeme ještě vracet. Pořád je to příprava, máme co zlepšit.“

Dají se ještě vylepšit podmínky tady v Marbelle?

„Je to nadstandardní, nemůžeme si na nic stěžovat. Počasí lepší než v Česku, než v Liberci, kde teď sněží. Koukal jsem se na záznam, když kluci hráli proti Žižkovu a všude bylo bílo. Perfektní, jenom si to tady užívám.“

Je v podmínkách Sparta dál než Liberec?

„Neřekl bych, že v podmínkách, spíš co se týče kvality hráčů. Tady jsou ti, kteří hrají pravidelně v reprezentaci, nastupovali v Lize mistrů. Nechci shazovat Liberec, tam jsou taky kvalitní hráči, to neříkám, ale tady je úroveň a hlavně rychlost jiná.“

Jaké mezi nimi budete mít pro jaro osobní ambice?

„Asi bych si chtěl připsat start ve Spartě a potom uvidíme, co bude dál.“