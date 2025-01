Doski o české lize, Iráku i fanoušcích: Občas musím vypnout Instagram

PŘÍMO Z BENIDORMU | Zosobňuje netradiční příběh fotbalisty, který přišel za úspěchem a posunem v kariéře do Plzně. Merchas Doski se narodil a vyrostl v Německu, zároveň úspěšně reprezentuje Irák, zemi svých rodičů a příbuzných. Na soustředění v Benidormu se v rozhovoru pro deník Sport rozpovídal o svých plánech v novém klubu po přestupu ze Slovácka, snu o účasti na mistrovství světa nebo cesty do profesionálního fotbalu, kdy si ve škole v rámci výuky vyzkoušel i praxi zedníka.

Postavou drobnější, ale o to zarputilejší, odhodlanější. Plzeň získala v zimě ze Slovácka velmi zajímavého hráče, muže ochotného pro úspěch na hřišti padnout. Levonohý krajní fotbalista může perfektně sedět do systému trenéra Miroslava Koubka. „Ano, tohle rozestavení se mi líbí,“ souhlasí Doski v rozhovoru pro Sport vedeném v jeho rodné němčině. Řeč přišla i na jeho obrovskou základnu fanoušků, na Instagramu hráče sleduje přes 750 000 uživatelů.

Jak se udál přestup do Plzně?

„Viktoria se o mě zajímala už v minulosti, první zájem jsem registroval rok nebo rok a půl zpátky. Vím to od svého agenta, se kterým jsme zájem řešili. Tenkrát to nedopadlo, ani sám nevím proč. Pokračoval jsem v práci na Slovácku, teď v zimě se přestup povedl. Jsem moc rád, že se naplnilo to, co jsme nakousli před tím rokem a půl.“

Byla pro vás Viktoria jasná volba?

„Už když jsem hrál proti Plzni zápasy za Slovácko, nastupovali jsme proti velkému klubu s historickou tradicí, který v minulých letech dělal tituly a dosáhl obrovských úspěchů. Má pěkný stadion, kam chodí hodně fanoušků. Vždycky jsem si takové zápasy hodně užíval. Vyhodnotil jsem si to jako skvělý krok do mé další kariéry.“

Jde o velký posun oproti Slovácku?

„Super už byl můj krok jít do Slovácka. Dalo mi velkou šanci, hned jsem si tam mohl zahrát evropské poháry, moc za to klubu děkuji. Fungovalo to tam velmi dobře. Ale když jsem přišel do Viktorky, hned jsem zjistil, že jsem opravdu ve velkém klubu, který hraje pravidelně Evropu a jiné těžké zápasy. Jsem moc rád, že jsem tenhle krok udělal.“