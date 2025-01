Brankáři Slavie? Mandous pod tlakem, Staněk si věří: Chytat budu já

Zřejmě už nevěřil, že by se někdy ve Slavii ocitl v důležité roli. Cesty osudu jsou ale nevyzpytatelné. Aleš Mandous je zpátky ve světle ramp. Ke konci ledna bude hlídat branku sešívaných v závěrečných dvou kolech fotbalové Evropské ligy. Ve středu prošel prvním testem, od Rakówu dostal dva góly, další ránu vytáhl na tyč. Vedoucí tým Chance Ligy remizoval s polským obrem 2:2.

Geniální nohy, mimořádná chladnokrevnost v úsudku, drzost opice a kila sebevědomí. Tohle všechno ztratila Slavia odchodem Antonína Kinského do Tottenhamu, byť za to dostala sedmnáct milionů eur. Realizační tým v čele s Jindřichem Trpišovským rozjíždí v průběhu zimního přípravného období gólmanský plán B, a taky C, možná i D.

Je to pěkná šmodrchanice. Proto je dobré si nejprve promluvit o jistotách. Ta zní, a hodně překvapivě: Aleš Mandous! Gólman odstavený ve Slavii na slepou kolej se po úprku podzimní jedničky dostává překvapivě do extrémně důležité role. Doslova pod tlak. Je totiž jediným použitelným gólmanem Slavie na soupisce pro Evropu. Na ní chybí na podzim zraněný Jindřich Staněk, stejně tak zimní import z Baníku Jakub Markovič.

Proto bude příští čtvrtek Mandous chytat v Soluni proti PAOKu v Evropské lize, o týden později i doma s Malmö. Že nepůjde o pouťáky, je dopředu jasné. Slavia je v hlavní fázi v prekérní situaci, potřebuje dvakrát vyhrát, aby měla šanci vyhoupnout se na postupující pozice.

Na Mandousovi bude ležet slušná tíha zodpovědnosti. Každičká chyba může zrušit plány na průnik do vyřazovací fáze. A to by se ve Slavii neslo hodně nelibě. Dvaatřicetiletý gólman přitom zcela vypadl ze zápasového zápřahu.

Poslední soutěžní utkání, či spíše sváteční, chcete-li dokonce exhibiční, chytal v říjnu v Benátkách nad Jizerou v rámci MOL Cupu. Opravdu poslední velký duel odehrál minulý rok v únoru ve čtvrtfinále stejné soutěže proti Spartě (2:3 po prodloužení). Poté nakráčel do akce Jindřich Staněk a Mandous usedl na lavici. V pozici nezúčastněného diváka byl i celý podzim.

Proto vzhledem k blížícím se událostem nebylo divu, že se v přípravě proti Rakówu objevil v akci od první minuty. Test to nebyl zrovna šťastný. Obdržel dvě branky ze tří střel na bránu, jednu konečky prstů vytlačil na tyč. Z druhé strany, za góly nemohl. První padl po fantastické ráně do horního prostoru branky, ve druhém případě si míč do vlastní sítě uklidil Jan Bořil, na brankové čáře byl Mandous bez šance. Co ukázal dobrého? Solidní hru nohama, vysoké postavení ve hře a slušnou orientaci ve vápně.

Do druhé půle vyrazil Jakub Markovič. Slavia doháněla manko 0:2, na třiadvacetiletou posilu nešla jediná přímá střela. Zachytal si až v závěrečném penaltovém rozstřelu, kdy vyrazil jednu z pěti ran.

Až se přežene leden vyčleněný pro Evropskou ligu, přijde únor a s ním Chance Liga. Slavia se požene za titulem. S kým v brance? S Mandousem spíš ne, to by musel předvést dvě úžasná představení v Evropě.

Tak s Jakubem Markovičem? V pozici černého koně určitě je. Vše záleží na zdravotním a fyzickém stavu Jindřicha Staňka. Novopečený otec dcer – dvojčat ohlásil návrat z více než půlroční pracovní neschopnosti. Na EURO si přetrhnul vazy v rameni, poničil kloub, musel na operaci. Podzim se odehrál bez něj.

Rameno je konečně v pořádku, drží i bez tejpů. „Nemusím je využívat, ruka funguje skvěle. Celá rehabilitace směřovala k tomu, aby byl pohyb po návratu co možná nejpřirozenější. Zatím jsem maximálně spokojený,“ hlásil ze soustředění v Marbelle v rozhovoru pro klubovou televizi.

„Už můžu dělat úplně všechno. Žádná omezení v tréninku nemám, ačkoli musím být stále opatrný, obezřetný. Zatím jde vše podle plánu, musím to zaťukat. Dokonce jsem klukům chytal i nějaké střely, super pocit po tak vleklém zranění,“ pochvaluje si.

Staněk je zpátky se vším všudy. Chce do brány. Ukázat, že během pauzy neztratil nic ze zvířecích instinktů. „Soustředím se hlavně na sebe, když to řeknu trošku sobecky. Ale musím, potřebuju se připravovat jinak než ostatní kluci. Hlavně chci zůstat zdravý. Pokud tomu tak bude, věřím, že chytat budu já. Tak to mám v hlavě nastavené,“ říká sebevědomě.

Ví, že pokud tělo vydrží, šance má největší. Ale času je relativně málo. Do startu ligové soutěže zbývá pouhých patnáct dní… Stihne být druhého února, kdy Slavia na úvod tuzemského jara potká Mladou Boleslav, ve stoprocentním stavu?