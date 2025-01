Trpišovský: První půle nám ukázala, v čem musíme přidat. Chválil Mosese

První přípravné utkání roku 2025 skončilo remízou. Byla to s Rakówem dobrá prověrka?

„Určitě. Je to ten starý Raków, co jsme potkali před lety v kvalifikacích o Konferenční ligu. Hodně důrazu, málo prostoru. Poločasy byly jako den a noc. První půle nám ukázala všechno, v čem musíme přidat. Začátek byl docela dobrý, ale potom měl soupeř lepší pohyb a špatně jsme ho dostupovali. Góly byly po jednoduchých situacích. Ale výkon v druhé půli? Skvělý! Až na pár drobností podal tým výborný výkon, byli jsme všude včas a otočilo se to. Na to musíme navázat. Snad nás to trochu nakopne.“

Dá se vypíchnout výkon některého nováčka?

„Určitě ano, ale já bych chtěl z druhé půle pochválit tým jako celek. Těžko vybírat, to by bylo nespravedlivé vůči všem, kteří na hřišti byli. Ale kdybych měl něco říct z hlavy, napadne mě David Moses. Měl zisky balonu před oběma našimi góly.“

Filip Prebsl, Christos Zafeiris a Ondřej Zmrzlý laborují se zdravotními problémy, co můžete říct o stavu Vasila Kušeje?

„Prebsl si přinesl už z předpřípravy zánět v koleni, od pondělí se snad připojí k týmu. Zafeiris se Zmrzlým dostali ráno teplotu, v úterý jsme absolvovali trénink v dešti, ale těžko říct, zda to bylo z toho. Snad se brzy přidají. U Vasila je to bohužel závažnější, jde o svalový problém, který se objevil už o víkendu. Bude chybět asi tři nebo čtyři týdny. To je, co se týče zranění, v podstatě všechno. Tomáš Vlček pokračuje v rekonvalescenci, Jindřich Staněk už trénuje s týmem.“

Před vámi už je jen jedno přípravné utkání proti Philadelphii a pak už se tým přesune do Soluně. Směřujete sestavu přímo na Evropskou ligu?

„Směřujeme to samozřejmě hlavně na PAOK. Logicky je to vrchol přípravy a potřebujeme tam zvítězit. V Soluni to bude první mistrovské utkání a Philadelphia je prakticky na poločas. Proti Rakówu jsme vyměnili celý tým o poločase, protože byl v posledních dnech prostor pro těžší tréninky, na které si během sezony normálně nesáhneme. Jdeme postupně, v neděli to už bude jiné.“