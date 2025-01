Zdecimovaná Slavia. Provod jde před PAOKem na rezonanci, mimo i kapitán

První půlka slávistické přípravy probíhala jen s jedním škraloupem – zranění Vasila Kušeje. Ve druhé půli už se problémy nabalily. V době, kdy mělo vše gradovat k veledůležitému zápasu Evropské ligy na PAOKu, sklátila velkou část týmu viróza. Vítězná generálka proti Philadelphii 1:0 tak proběhla v pozměněné sestavě, tou největší ztrátou je ale tahoun Lukáš Provod. Ten se společně s nemocným Janem Bořilem vrací ve večerních hodinách do Prahy, podstoupí magnetickou rezonanci.

Do Španělska odcestoval luxusní počet třiceti hráčů. S blížícím se utkáním, které rozhodne o slávistických šancích postoupit do vyřazovací fáze Evropské ligy, se ale začala družina Jindřicha Trpišovského zužovat. Odletěl Matěj Jurásek, zranil se Vasil Kušej, potíže měl i Filip Prebsl. Viróza pak postupně semlela Christose Zafeirise, Ondřeje Zmrzlého, Jana Bořila, Ivana Schranze, Tomáše Chorého, Štěpána Chaloupka a Tomáše Holeše. A ta nejcitelnější ztráta přišla v podobě odletu Lukáše Provoda do Prahy, kde podstoupí magnetickou rezonanci kolene.

„Tahle sestava by měla hrát na PAOK, ale uvidíme. Trápí nás viróza, vždy někdo zalehne, někdo se uzdraví. Nevíme, v jakém bude kdo stavu,“ říkal asistent trenéra Zdeněk Houštecký, který v generálce proti Philadelphii zastoupil Trpišovského. I toho postihla nemoc. Realizační tým nakonec stěží proti americkému celku sestavil osmnáctihlavý kádr, Tomáš Vlček a Jindřich Staněk totiž také nebyli zápasu schopní.

„Jsme vůbec rádi, že jsme tu sestavu dali dohromady, někteří kluci jsou stále trochu nakřáplí, protože jsme tomu vystaveni všichni. Snad to ještě někoho neskolí," doplnil David Zima.

Ani na všechny zdravé hráče se ale „sešívaní“ v Řecku nemohou spolehnout. David Moses, Divine Teah či Giannis-Fivos Botos nejsou na soupisce pro poháry, to znamená, že stoprocentně zdravých je v tuto chvíli pouhých čtrnáct slávistů plus brankář Aleš Mandous. To je alarmující počet!

Lukáš Provod, jeden z nejlepších hráčů této sezony Chance Ligy a slávistická opora, není jediným hráčem, co z Marbelly odcestuje předčasně. Kvůli špatnému stavu virózy s ním v letadle bude sedět i kapitán Jan Bořil. I jeho start proti PAOKu je dost ohrožený, hraje se už ve čtvrtek. Klub k Provodově situaci napsal, že jeho absence v generálce proti Philadelphii, kterou nakonec Slavia vyhrála 1:0, byla z preventivních důvodů.

„V pondělí má na programu magnetickou rezonanci operovaného kolene a další kontrolní vyšetření,“ sdělila Slavia.