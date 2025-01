Slavia chce C-tým, oslovila Živanice. O peníze spor není, jde o „drobné“

Zajímavá směna se chystá na území České fotbalové ligy. Slavia vážně uvažuje o tom, že by si v této soutěži zřídila vlastní C tým. Proto se pustila do jednání s Živanicemi, po podzimu šestnáctým týmem skupiny B. „Je to otázka jednání, teď je míč na straně Slavie,“ říká Jiří Novák, majitel klubu z pardubického regionu. Oba celky by mohly na užší platformě spolupracovat už během jarní části.

Živanice jsou etablovým týmem na úrovni ČFL a divize. V posledních letech se ale v regionu čím dál hlasitěji hovoří o uhasínající fotbalové vášni majitele Jiřího Nováka, který v devadesátých letech vytáhl do nejvyšší soutěže Atlantik Lázně Bohdaneč.

Budoucnost Živanic přichází na přetřes po každé z několika uplynulých sezon. Nyní se však debaty stočily do jiné dimenze. Klub kontaktovala Slavia prostřednictvím místopředsedy představenstva Martina Říhy s nabídkou na odkoupení třetiligové licence.

„Ano, Slavia se ozvala,“ potvrzuje Novák. „Ale je kolem toho ještě spousta legislativních nejasností.“ Například? V jaké soutěži by po případném prodeji Živanice hrály. „Ano, to je jeden z bodů,“ přitakává majitel.

O peníze, tedy velké peníze, tady neběží. Milionové částky nejsou na stole, ani vysoké statisitíce. Z pohledu fotbalového byznysu jde o „drobné.“ „O penězích žádný spor není. Jde vážně především o legislativní rámec,“ říká Novák.

Pokud by se vše povedlo vymyslet a vyřešit, nově vzniklé slávistické céčko by ČFL hrálo od příští sezony. Už nyní je možné, že by oba kluby spolupracovaly na hráčské bázi. Živanice se potřebují ve třetí nejvyšší soutěži zachránit, injekci v podobě personální výpomoci by nutně potřebovaly.

Jestliže by se někdo z hráčů neprobojoval do B-týmu, který po odchodu Davida Střihavky do Pardubic nově vede dvaačtyřicetiletý Jan Jelínek, mohl by se přesunout právě do celku zachraňujících se Živanic. Problémem je, z béčka zatím odešlo pár zkušených fotbalistů. Je otázkou, zda na Živanice někdo zbude. „Vše je otázka jednání, míč je na straně Slavie,“ uzavírá Novák.