Šádek o kádru Plzně, Koubkovi i cílech: Zvažuju kandidovat na místopředsedu

PŘÍMO Z BENIDORMU | Usadil se do křesla v hotelovém komplexu nad letoviskem Benidorm, tradiční zimní destinací Viktorie Plzeň. Její šéf Adolf Šádek (49) v povídání pro deník Sport a Sport.cz odhalil plány klubu i své osobní. Z nich vycházejí dvě zásadní sdělení – pokud se nezmění stávající stav a výsledky, hodlá na trenérské židli podržet i do další sezony Miroslava Koubka. Druhá silná proklamace se týká politického dění ve fotbale – Šádek připustil, že v květnových volbách silně zvažuje kandidaturu na pozici místopředsedy FAČR za Čechy.

V aktuální pozici Plzně je hlavní klubový boss příjemně naladěný. Velké rozhovory do médií Adolf Šádek neposkytuje často, na soustředění ve Španělsku udělal pro deník Sport a Sport.cz výjimku.

Probral hodně věcí: od pohybů v kádru, cílů do jara, trenérské pozice Miroslava Koubka i možných politických ambicí v českém fotbale. „Bude-li zdráv a budeme na téhle vlně, bude Míra Koubek v příští sezoně koučem Plzně,“ prohlásil jasně.

Proběhla příprava na jaro podle plánu?

„Jsme spokojeni, máme jen drobné šrámy. Byla specifická příprava, trochu v letu. Odlišná od předchozích. Ale ano, jsme spokojeni.“

Komplikuje vám situaci fakt, že skupinu Evropské ligy dohrajete bez zimních posil Doskiho a Memiče, které nemůžete dopsat na pohárovou soupisku?

„Tohle je samozřejmě trochu problém. Odešli Mosquera, Jirka, Wiegele a Ricardinho, čtyři hráči ze soupisky pro Evropskou ligu jsou pryč. Navíc Souaré a Panoš mají menší zdravotní problém, manévrovací prostor je tak ztížený. Měl jsem v plánu ještě nějaké kroky, ale počkám s nimi logicky minimálně po utkání s Anderlechtem.“

Zvažujete tedy další změny v kádru?

„Spíš než nad příchody se zamyslíme nad případnými odchody. Musíme si vyhodnotit vytíženost některých hráčů a nechat je někde nabrat potřebnou minutáž. S ohledem na předchozí odchody a stav soupisky pro evropské poháry musíme tento krok ještě odložit.“

Od příchodu nových majitelů prochází Plzeň omlazovacím procesem. Jak se k němu stavíte?

„Chtěl jsem být vtipný a říct, že mi do toho pořád vstupuje šéf skautingu Honza Říčka, který tvrdí, že jsme pořád staří. (směje se) Ne, teď vážně. Mám v hlavě mementa i mnohých velkých evropských klubů. Pokud prošvihnete moment a tým přezraje, nejde najednou očesat všechna jablka a myslet si, že vám na stromě vyrostou hned nová. Třeba AC Milán se nemohl zvednout řadu let, i Manchester United neuměl dlouho udělat refresh kádru. Je třeba zavčas reagovat a nenechat si problém přerůst. Protože pokud starší hráči nehrají, není v kabině dobré klima. Jsem spokojený, jak jsme do toho vstoupili teď v zimě a nemusíme tolik reagovat v létě. V létě už chci být připravený na zimu. Snažím se, aby klub byl nachystaný na další období a neřešil zabudování hráče v létě před kvalifikacemi o evropské poháry. S procesem omlazování, máme snad druhý nejmladší kádr v lize, jsem spokojený. Musí to být ale vyvážené nejen ohledně věku, ale i kvalitou, to nelze opomíjet.“

V lednu jste přivedli dva mladé, perspektivní hráče – obránce Doskiho a záložníka Memiče. Zajímali jste se o ně delší čas?

„Doskiho jsem chtěl rok a půl, se Slováckem bylo složité vyjednávání. Byl v topu už delší dobu, ale cena, kterou za něj Slovácko chtělo, byla nepřijatelná. Jeho kvalita dozrává. Také Memič je stejně zajímavý, nesmírně rychlý. Jsem rád, že přišel už v zimě. Na pozici, kterou zastává, jsme potřebovali zvýšit kvalitu.“

S týmem už trénuje útočník Rafiu Durosinmi, který byl kvůli dvěma operacím kolene rok a čtvrt mimo. Považujete ho za výraznou posilu pro jaro?

„Těším se na něj. Jeho zapracování musí být řízené, citlivé. Může být pro nás v jarní části rozdílovým prvkem v některých zápasech. Věřím, že se do toho na jaře dostane.“

Mluví se také o příchodu hradeckého obránce Karla Spáčila. Je to aktuální, nebo spíš s výhledem na léto?

„Vzhledem k aktuální situaci a probíhajícím jednáním mi nyní nepřijde fér to příliš komentovat.“

Nejen o něj se přetahujete se Slavií, která má daleko vyšší finanční možnosti. Jak dokážete přesvědčit hráče, aby dal přednost Viktorii?

„Když toto prozradím, bude to dělat každý. (směje se) Přetahování se s ekonomicky výrazně silnějším soupeřem je ale ve fotbale běžné. Prostě musíte hráče přesvědčit něčím jiným než penězi. Pozor, tím neříkám, že Slavia toto dělá. Její jednání je naprosto seriózní. Ale jsme jako David a Goliáš, finanční sílu klubů nelze srovnávat.“

Kalvacha jsem zkoušel přemluvit, ale...

Jaké máte cíle pro jaro? Udržet druhé místo v lize a postoupit do vyřazovací fáze Evropské ligy?

„To sedí. Zaznamenal jsem, že ani Sparta nechce ustoupit od mistrovského cíle. Uděláme maximum, abychom zlobili Slavii, aby si nemyslela, že je hotovo. Abychom byli minimálně seriózním konkurentem a liga měla náboj. Sparta vypadá v zimní přípravě dobře, může soutěží ještě zamíchat. Stejně tak Baník nebo Mladá Boleslav.“

Jak těžké budou dva zbývající zápasy ve skupině Evropské ligy? K postupu vám stačí s nejvyšší pravděpodobností jediný bod.

„Tohle je ošidné. Říkáte si, že stačí bod, jenže hrajete s Anderlechtem a v Bilbau. Budeme se snažit, abychom ho urvali už s Anderlechtem a do Bilbaa jeli s čistší hlavou. Zahrát si na krásném stadionu bez svázaných nohou, ne tak, že musíme a od sedmdesáté minuty sledovat tabulku a spoléhat i na jiné.“

V předchozích dnech jste prodloužili smlouvy s Janem Kopicem a Matějem Vydrou.

„Vydrys se po roce a půl tápání dostal do skvělé formy. Dost možná v takové, v níž přestupoval před lety do Anglie. Pokud mu bude držet zdraví, má Plzni pár let ještě co dát. Co se týká Kopiho, spousta lidí mu balí kufry. Honza ale nadále prokazuje obrovskou kvalitu. V lize neběhá moc podobných hráčů jeho věku a kvality. Neříkám, že je využitelný pro každý zápas od první minuty, ale je hráčem, který dokáže rozhodovat.“

Smiřujete se naopak s tím, že kapitán Lukáš Kalvach má před sebou poslední půlrok v Plzni?

„Zkoušel jsem ho přesvědčit i na soustředění ve Španělsku… Je mu třicet, chce zkusit svoje první zahraniční angažmá. Všechno je na něm. Kdyby z jakýchkoli důvodů cizinu zavrhl, udělám s ním smlouvu po posledním ligovém zápase, určitě se dohodneme. Nepochybuju o jeho charakteru, že by se na jaře šetřil a Plzni neodevzdal maximum.“

Velkým tématem je přestup reprezentačního záložníka Pavla Šulce. Zajímají se o něj zahraniční kluby, ale také Sparta se Slavií. Co by se muselo stát, abyste ho prodali už v zimě?

„Ve Slavii je podobným horkým zbožím Malick Diouf. Jarda Tvrdík v této souvislosti uvedl, že by na Dioufa musela přijít pompézní nabídka, aby odešel. V případě Pavla Šulce si ani toto neumím představit. Pokud si podrží výkonnost, budeme jeho přestup časovat na léto. S ohledem na naše ambice pro jaro je Pavel naprosto klíčový. Skoro bych řekl, že nemá cenovku. Ale jak se říká, každé zboží má svého kupce. Z tohoto pohledu by muselo přijít něco, že by se mi i ve vztahu ke svým akcionářům těžko obhajovalo, že obchod nelze provést. Zatím nic takového na stole není.“

Zmínil jste předsedu představenstva Slavie Jaroslava Tvrdíka. Vztahy Plzně a Slavie se v posledních letech zlepšily, mezi kluby došlo k hráčskému pohybu. Dojde k dalšímu?

„Tohle shrnu velmi decentně. Pro obě strany šlo o výhodné obchody, oba kluby z toho profitují. Myslím si ale, že nyní jsme kvótu pro takové věci na první pětiletku vyčerpali.“ (směje se)

Viktoria byla dlouhá léta vaší one man show. Od příchodu nových majitelů se jim musíte zpovídat. Přijal jste novou roli?

„Bezesporu je to jiné. Ale když jsem pracoval v Sokolově, byl jsem zvyklý předkládat účty a na představenstvech obhajovat svoji práci. V Plzni to sklouzlo řadu let k one man show. I v zásadních věcech jsem musel rozhodovat sám, neměl jsem oponenturu. Teď musím obhajovat nákupy, přestupy, prodeje. Nejsem přímý podřízený, ale partner. Řada lidí říkala, že nebudu v tomto systému schopný fungovat. Je vidět, že schopný jsem. Nedůvěra mezi mnou a mými partnery není vůbec žádné téma. Ve spoustě věcí mě nový způsob práce obohacuje, stejně i druhou stranu. Mám od ní silný mandát. Mám v gesci první mužstvo, od trenéra po hráče. Moje rozhodnutí prodiskutujeme a nechám si ho odsouhlasit. Nebudím se už ze spaní, kolik peněz dlužím, jako před nedávnem. Teď si chci fotbal užívat bez stresu ze shánění financí.“

Dílo se evidentně daří, hodnota plzeňského kádru se během posledních dvou let zdvojnásobila.

„Tohle je skvělá zpráva. Je to práce trenéra, realizačního týmu i celého klubu. Stojí za tím i stoupající úroveň české ligy, která cenu hráčů tlačí nahoru. Jsem šťastný, že ekonomická situace se zlepšuje nejen v Plzni, ale v celém tuzemském fotbale. Pomohla tomu i výstavba nových stadionů i zájem fanoušků. Za mě jen dobře.“

Chválil jste trenérský štáb, musím zmínit jméno Miroslava Koubka. Minimálně do konce sezony má platnou smlouvu.

„V podstatě je to strašně jednoduché. U nás je to tak, že pokud budeme úspěšní, půjdeme touhle filozofií. Míra Koubek je zdravý, pokud to tak zůstane, v příští sezoně bude v Plzni normálně pokračovat. Není důvod spekulovat, vymýšlet. Četl jsem spousty domněnek, spekulací, ale u nás je to jednoduché. Jestliže se Míra bude cítit v topu, a zatím vypadá dobře, když ho tady sleduju, drží krok s námi polostarými i s těmi mladšími. Za mě, když se bude Míra takhle cítit a budeme mít jako klub tuhle výkonnost, vůbec není třeba se o tom bavit. Myslím, že Mirek bude v Plzni pokračovat.“

Není úctyhodné, kam až posouvá a natahuje svou trenérskou kariéru?

„Průser je, že on si teď vyhlédl současného trenéra Rumunska, kterému bude v létě osmdesát (Mircea Lucescu). Myslí si, že ho ještě překoná, chce být nejstarší aktivní trenér. Jeho syn trénuje na PAOKu. Za tu práci, za rok a půl, co tady odvedl… Víte, že jsem byl poměrně dost shovívavý ke špatnému období Michala Bílka, které nás potkalo před dvěma lety na jaře. Je třeba docenit práci trenérů z dlouhodobějšího hlediska. Nejde trenéra setnout za pět nevydařených zápasů, je třeba sledovat koncept, filozofii, kterou klub má. Já říkám, tady jsem s Mírou nadmíru spokojený. Může sto lidí říkat, že se jim to líbí, nebo nelíbí, ale nejlepší je vítězný fotbal. Samozřejmě to musí mít nadstavbu v tom, že je to koukatelné, to samozřejmě ne vždycky bylo. Bylo to úměrné tomu, s jakým jsme zrovna hráli soupeřem a co nám soupeř dovolil. Abych to uzavřel – téma Míra Koubek, bude-li zdráv a my budeme na téhle vlně, bude v příští sezoně koučem Plzně.“

Dokážete si v budoucnu na lavičce Plzně představit zahraničního trenéra, nebo vidíte v Česku dost kvalitních adeptů na tuhle pozici?

„Nevidím jich dost, ale v Česku pro Plzeň vidím adepty. Nicméně s ohledem na centrální vybavenost lidí v klubu, co se týká jazyků a rozložení hráčů v kabině, u těch mladších i v jazykové vybavenosti, se ani nedá vyloučit, že až se Míra za sedm let rozhodne, že skončí, může se stát, že i Plzeň půjde cestou zahraničních trenérů.“

Hodně se v Plzni změnil tým oproti první úspěšné generaci kolem Horvátha, Limberského a dalších?

„Je to tak, je to bezesporu naprosto odlišné. Jsem přesvědčený, že doba si to vyžaduje. Fotbal se mění, je to rychlejší, agresivnější, jiné. Už z toho pohledu říkám, že je to nezbytně nutné, abyste udržel konfrontaci s evropským fotbalem a dneska i s českou špičkou. Doba si vyžaduje takové somatotypy hráčů, my musíme reagovat na to, co vyžaduje evropský fotbal.“

Je náročné udržet se ve špičce?

„Na českém trhu není tolik hráčů, navíc je víc českých silných klubů, které v Čechách umí koupit hráče. Bohužel, nebo spíš bohudík, se musíme koukat i do světa. Já jsem rád, že je Plzeň takhle konkurenceschopná. My se budeme snažit držet rozumnou hranici internacionalizace ve smyslu toho, aby to nebylo hodně, aby to nebylo málo a bylo to naprosto vyvážené. A nevytvářelo to problém v klubu, v kabině, ve vztahu ke klubu, k městu, k partnerům i co se týká výchovy hráčů.“

Předchozím dotazem jsem také myslel „vlčí smečku“ v kabině. Předchozí generace uměla být divoká i mimo hřiště. Tohle je velký rozdíl?

„Obrovský. Pro mě je to v mnoha věcech jednodušší, nemusím tyhle hráče honit, něco s nimi řešit. Ale přináší to zase jiné věci. Nechci se dotknout vlčáků, které jsem tady měl, ale tihle kluci jsou víc profesionální. Vyžaduje si to doba, dneska je daleko víc problémů se sociálními sítěmi. Hráči, když budou chybovat v osobním životě či jiných oblastech, sociální svět jim to neodpustí, hned se to všude objeví. Kluci se museli naučit být větší profíci tak, aby neudělali sami sobě čáru přes rozpočet v plánu být profíkem a dostat se někam ven. Když nebudete profík, dneska bohužel, pro některé a pro fotbal bohudík, je to dobře. Vytváří to tlak na další hráče. Už není možné chodit na pivo, jako mi občas chodili ti vlčáci, dvakrát, třikrát týdně.“

Teď se tedy situace mění?

„Oni věděli, že vždycky budou hrát. Tady to tak není. Navíc Míra Koubek, tam přes to vlak nejede. Proto to možná vypadá jinak. Jak jsem měl vlčí smečku, teď mám stádo dobře vychovaných koňů. Také je to banda, to bezesporu, ale bez toho přístupu, jaký mají, by nešlo dosahovat takových výsledků. Doba se změnila, za deset let se to otočilo. Nejsou třeba tak výjimeční fotbalisté, jako byli Pavel Horváth a jiní, ale zase úspěchů dosahují drilem, prací, úsilím a naprosto plně profesionálním přístupem.“

Říkal jste, že vás práce v Plzni musí bavit. Co vás ještě motivuje, co s klubem ještě chcete dokázat?

„Vyzkoušeli jsme si Konferenční ligu ještě ve starém formátu, teď zažíváme Evropskou ligu v novém. Líbí se mi i nový model Ligy mistrů. Člověk musí chtít maximum. Jsem naprosto sebevědomý a cílevědomý člověk. Patnáct nebo snad sedmnáct let už poslouchám, jak není dlouhodobě možné konkurovat české špičce. Tyhle řeči lidí, co to říkají každý druhý rok, že jsme skoro mrtví, to mě baví. Měli pravdu, že před dvěma lety jsme byli skoro mrtví. Musím říct, že mě baví dokazovat ne tomu prostředí, ale sobě, že fotbal v Plzni pořád jde dělat na nejvyšší možné úrovni. Že máme chuť vítězit, vyhrávat ligu a být úspěšní v Evropě. To je to, co mě baví a naplňuje.“

Do klubu jste přivedl i šéfa skautingu Jana Říčku. Jak je on pro vás důležitý?

„Honza Říčka je naprostý fotbalový blázen, v tom dobrém slova smyslu. Podřizuje tomu i volný čas, pomalu nejde ani na pivo. Sedne si s vámi a potutelně kouká na fotbaly, třeba teď na soustředění si pouštěl Žižkov s Pardubicemi, kteří hráli dopoledne. Je to profík a opravdu odborník na svém místě. Povedlo se mi ještě přivést zpátky Frantu Myslivečka, kterého jsem tady měl řadu let a má výborné oko na hráče. Pak máme ještě zahraniční sekci, naši partneři mají aparát skautingu pro zahraniční hráče. S nimi má Honza každý týden mítinky, vyměňují si informace. Z toho pohledu jsem z Honzy neskutečně nadšený, i když mě někdy trápí. S ročníky hráčů a jeho filozofií. Občas se prořekne, třeba jako dneska u snídaně (rozhovor vznikal ve čtvrtek 16. ledna, den před generálkou Plzně s AIK). Řekne ‚My jsme včera zase nevyhráli‘, ještě asi nepochopil, že v Manchesteru City už není (směje se). Pak řekne to svoje, že nevyhráli proto, že tam dali 34letého Gündogana. Tohle je jeho pohled, přesah. Ale je naprosto loajální člověk, jsem z něj nadšený, byť mu občas nakládám hodně. To ale k fotbalu patří. Opravdu se dá říct, že v oblasti skautingu, odbornosti, nadhledu a znalosti českého fotbalového prostředí to z pohledu Viktorky bylo bingo. Jsem rád, že se kluk ze Sušice dostal z Anglie zpátky do Čech do dobrého klubu.“

Dalším tématem je fotbalová politika. Blíží se volby do vedení FAČR – podpoříte kandidáta Tomáše Bártu?

„Asi je správný čas, abych se k tomu vyjádřil, což jsem doteď nedělal. V současné době je to můj kandidát na předsedu. Když se podíváme na portfolio stávajících kandidátů, byť mám nadstandardní vztahy třeba s Davidem Trundou, ale ještě jsem neměl čas se s ním osobně bavit o jeho kandidatuře, tak je nyní mým kandidátem Tomáš Bárta.“

Má šanci stát se předsedou?

„Uvidíme, jak na to zareaguje české fotbalové prostředí. Není to jen o profesionálním, ale i o amatérském výkonnostním fotbale. Tomáš si to teď musí odpracovat. Vzešel z výkonnostního fotbalu, ví, co potřebují na okresech a krajích, protože se v tom dlouho pohyboval. Má globální přehled o fotbale, zná jeho slabiny. Zda získá podporu a dojde až k samotné kandidatuře na valné hromadě, to opravdu ukáže až čas. Jestli Tomáš získá důvěru a podporu lidí z řad amatérského fotbalu, kteří si myslí, že se profesionální fotbal rozhodl ten amatérský privatizovat. Ale já si nemyslím, že to takhle je.“

To přecházíme k vám. Budete kandidovat do příštího výkonného výboru FAČR?

„Když to řeknu upřímně, v novém výkonném výboru určitě chci být. Informace, které se ke mně v posledních týdnech dostávají a jména, která mají snahu stát se šéfy řídící komise pro Čechy… (přemýšlí). To vše mě nutí k tomu se nad tím zamyslet. Silně tedy zvažuji, zda nepodám kandidaturu na místopředsedu pro Čechy.“

Fousek? Je to kolega, nechci ho kritizovat...

Co vás k tomu vede?

„Když to vezmu v globálu, jsem zvyklý dělat věci naplno. Nejsem sběratelem funkcí. Když se rozhodnu pro kandidaturu, tak určitě ne proto, že si do svého CV chci zařadit funkci místopředsedy. Vzešel jsem ze Sokolova, vím, jak funguje výkonnostní fotbal, jak nezbytně moc potřebuje tolik věcí, které jim před čtyřmi lety byly slíbené, ale nedostal je. To říkám zcela vědomě, byť jsem členem výkonného výboru, ve kterém ale zastupuji profesionální fotbal. Jen konstatuji, že se může výkonnostní fotbal cítit momentálně neuspokojený. Když vidím seznam lidí, kteří mají snahu ovládnout a řídit český fotbal, ať už z jakýchkoliv osobních důvodů a záměrů, ale bez naprosto viditelné práce za nimi.“

Tohle vy chcete změnit?

„Český fotbal minulé volební období strádal, v posledních týdnech tedy o kandidatuře přemýšlím opravdu aktivně, snažím si sám sobě skládat pro a proti, co by to přinášelo. Zorganizovat si práci na klubu tak, abych se případnou kandidaturou mohl zavázat i k tomu, že tu práci budu vykonávat naprosto svědomitě a naplno.“

Vnímáte podporu z fotbalového hnutí?

„V současné době probíhají volby na okresech, krajích, to mi v průběhu času něco ukáže. Nechci se dotknout Honzy Richtera (stávající 2. místopředseda FAČR za Čechy), ale poptávka, aby se na české komoře změnila situace, je nyní obrovská. Vnitřně cítím, že jsem sám z výkonnostního fotbalu vzešel. Když se rozhodnu kandidovat, musím vědět, co přesně českému amatérskému fotbalu můžu nabídnout. Ale nechci zároveň ochudit Viktorku a profi fotbal. Když může David Trunda jako šéf klubu kandidovat na předsedu… Ale opravdu se nad tím musím zamyslet, pobavit se s lidmi ve výkonnostním fotbale, zda to dává smysl.“

Zjišťoval jste, zda máte ve volbách šanci?

„S některými lidmi jsem se již bavil a dovedu si představit, co to vyvolá za reakce, ale toho já se nebojím. Teď jde o amatérský fotbal v Čechách. Nejenom v Čechách, obecně byl zanedbaný i na Moravě. Je tady mládež a spousty věcí, které se musí začít dělat jinak. Nebudu říkat, že lépe, abych se nedotkl mých kolegů ve výkonném výboru, ale prostě jinak. V úterý máme výkonný výbor, věřím, že vaše načasování se zveřejněním našeho rozhovoru bude takové, že si hned v úterý naběhnu (směje se). Ale nebojím se ani kritiky, kdo mě zná, ví, co jsem ve fotbale dokázal a co ještě můžu dokázat, co nabízím. Když se pro kandidaturu rozhodnu, musí o ni být zájem. Ale tohle si musím všechno vyhodnotit a zjistit. Rozhodnutí u mě zraje od Vánoc, když jsem viděl, jaký zájem je a kam se fotbal politicky začal ubírat, začal jsem nad tím přemýšlet víc a víc. Český amatérský fotbal potřebuje silného místopředsedu.“

Kdy se rozhodnete?

„V průběhu tří, čtyř týdnů si potřebuju dát dohromady koncept toho, co můžu výkonnostnímu fotbalu nabídnout. Pobavit se s kandidáty na předsedy na krajské úrovni, zda je to pro ně akceptovatelné. Samozřejmě to ještě musím říct a prodiskutovat s klubovými akcionáři.“

Proč takhle přemýšlíte?

„Říkám, že nejde oddělovat profesionální fotbal od FAČR. Dá se z toho oboustranně profitovat. Tak, jak profesionální fotbal profituje z výchovy dětí, tak by amatérský fotbal mohl profitovat opačně. Poslední dobou poslouchám opravdu to, že se amatérský fotbal cítí okradený. Neposlouchá se mi to dobře. Vnímám, že by amatérský fotbal měl z toho profesionálního víc profitovat. Neměl by mít potřebu ani pocit toho, že někdo něco loupí nebo krade. Pokud to má být takhle vnímané, nedává to smysl a je to kontraproduktivní.“

Nečekal jste víc od stávajícího předsedy Petra Fouska?

„Je to můj kolega ve výkonném výboru, nechci se do toho pouštět, politikařit a kritizovat ho. Vážím si ho jako člověka, řadu let mi pomáhal a stále pomáhá. Věřím, že dojedeme tohle volební období bez sportovních či jiných eskapád. Každý čeká víc. Neměl to jednoduché, výkonný výbor se celé volební období potýkal s různými kauzami. Nechci Petra vyzdvihovat ani kritizovat. Sedí se mnou ve výkonném výboru, téměř všechny věci jsem s ním spolurozhodoval stejně jako ostatní kolegové. Nepřísluší mi kritizovat předsedu a dělat si na něm politické body.“

Takže proti němu vystupovat nebudete?

„Čistě se bavíme o amatérském fotbale, jak nezbytně moc potřebuje pomoct, refreshnout. Dělal jsem v krajském přeboru, v divizi, vím, jak složité je to pro funkcionáře na amatérské úrovni. Víc se o tom teď asi bavit nechci, když se pro kandidaturu rozhodnu, rád vám své plány poskytnu zeširoka. Nechci po někom šlapat a dělat body, že budu lepší než ten nebo onen. Mám dobré vztahy s Honzou Richterem, také to měl složité.“

Musíte vyřešit, zda to půjde dohromady s vaší další prací?

„Je to tak. Vytvořili jsme nové řízení LFA, ve kterém dneska jsem. Je to o nějakém přenastavení, že pokud jako Plzeň skončíme v lize do čtvrtého místa, zda budu na příští sezonu delegovat do řízení LFA z našeho klubu někoho jiného, kdo bude moct profesionálnímu fotbalu dávat více času, ale ve stejné ambici a ve spolupráci s ostatními kluby. Dá se to skloubit, ale musí být snaha o to, aby se český fotbal maličko víc sjednotil. Úplně to nikdy nepůjde, já budu vždycky chtít na hřišti porazit každého soupeře. Téměř každý trenér se po prohraném zápase cítí ublížený. V obecné rovině to musí být tak, že si druhý den musíme umět dát spolu kafe a o všem se v klidu bavit. Vnímám, že v českém fotbale je moc skupin, je roztříštěný. Použiji oblíbený bonmot Míry Pelty, kdo je s kým a kdo je proti komu. Nevíte, kdo je s vámi a kdo ne. Tohle nedělá dobře českému fotbalu, bylo by dobré tohle dělat maličko jinak.“

Potřebuje český fotbal v čele silnou osobnost? Třeba Petra Čecha?

„Petr je silná osobnost, ale je to brané z jednoho úhlu pohledu. Takových lidí si moc vážím, byli to výborní fotbalisti, ale dělat předsedu není jenom o tom být v minulosti dobrým fotbalistou, musíte být také dobrý politik. Fotbal potřebuje velké peníze, musíte mít přesah na velké firmy, lidi, kteří mají ochotu fotbal podporovat. Fotbal by potřeboval ideálně velké jméno s politickým přesahem a ambicemi, pracovitého. Ale tohle je složitá kombinace. Nechci se někoho dotknout, že pracuje málo nebo hodně, ale je to složité. Vezměte si, jaké eskapády si český fotbal v posledních letech prožil. Měli bychom to na téhle valné hromadě trefit tak, aby se český fotbal posunul zase dál.“

Adolf Šádek

Narozen: 4. 3. 1975, Sokolov (49 let)

Pozice: předseda představenstva FC Viktoria Plzeň, spolumajitel Viktoria Plzeň, člen Ligového výboru LFA, člen výkonného výboru FAČR

Kariéra

od roku 2008 sportovní ředitel v Plzni, později generální ředitel klubu, od léta 2023 předseda představenstva FCVP

od roku 2021 byl majitelem Viktorie Plzeň

od ledna 2021 je členem výkonného výboru Fotbalové asociace ČR a místopředsedou Ligové fotbalové asociace (LFA), od 1. července 2024 po změně stanov LFA je členem Ligového výboru LFA

v létě 2023 prodal Viktorii Plzeň zahraničním majitelům, v klubu si nechal menšinový podíl

Úspěchy

6x mistr ligy s Viktorií Plzeň (2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2021/22)

4x účast v základní skupině LM (2011/12, 2014/15, 2018/19, 2022/23)

čtvrtfinalista Konferenční ligy 2023/24

Pohled Jonáše Bartoše Šádek odpálil bombu

Prošel náročným obdobím, před dvěma lety s Plzní přežil klinickou smrt. Benidorm 2025 proběhl ve znamení spokojeného a navenek odpočatého Adolfa Šádka. Ano, klasicky je neustále na špičkách, pořád ve střehu, často mu zvoní telefon. Po náročném období si ale současný stav v Plzni viditelně užívá. Během rozhovoru nešetřil zajímavými výroky, otevřeně popsal stav klubu a své plány. Oznámením, že silně uvažuje o kandidatuře na místopředsedu FAČR za Čechy, zcela jistě odpálí v českém fotbalovém zákulisí bombu. Volá po změnách v amatérském fotbale, kde vnímá mezery a pravděpodobně cítí, že by ve spodních patrech pyramidy mohl získat podporu. Odkrytím karet posouvá předvolební boj na další úroveň. Určitě nepůjde do předem prohraného: pokud se opravdu rozhodne ucházet o exponovanou pozici, udělá to jen ve chvíli, kdy bude cítit poptávku po své osobě a reálnou možnost se do funkce dostat. Je silnou osobností s velkým akčním radiem, náročností a pracovitostí. Může získat velký vliv s možností sblížit amatérský i profesionální fotbal, kde jsou vztahy silně pochroumané. Otázkou je, jak zareagují činovníci ze Sparty, Slavie či Baníku, tedy nejbližších plzeňských konkurentů.