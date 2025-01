Příprava Slavie: nerozchytaný Mandous, role Botose i šance mladým

Oba hráči zůstanou na jarní část ve Slavii. Konečný, který v Praze dodělává školu, by měl stále větší měrou vypomáhat B týmu, Pech už ale mezikrok hostování možná přeskočil. A co další teenager Divine Teah? Fanoušci se konečně drahého mládence z Libérie dočkali a v obou zápasech ukázal nadprůměrnou techniku i průnikové přihrávky. Ale pozor na unáhlené závěry. Podle informací webu iSport.cz se na osmnáctiletého Teaha kvůli defenzivním rezervám nebude tlačit a bude sbírat zkušenosti především ve druhé lize.

Po odchodu Antonína Kinského tak bylo především důležité, jak zvládne rozehrávku nohama. To byla vždy Mandousova dominanta, stoprocentní ale nebyl. Lehoučké loby do stran ala Kinský zvládal úspěšně, míč ale například někdy dopadl o metr dál před hráčem a zdržel ho při zpracování. Maličkosti, ale na nich je založena slávistická rozehrávka. Po dlouhé době bez vytížení ale vypadá zkušený brankář připraven.

Ne, jedničkou Slavie už od února nebude. Ale ve dvou zápasech Evropské ligy padne tato zodpovědnost právě na Aleše Mandouse. Jak vypadal v Marbelle? Co se týče chytání, žádný z týmů ho bohužel pro Slavii příliš neprověřil. Za tři poločasy se dá vzpomenout na jeden výtečný zákrok proti Rakówu, jinak je ale soupeři nerozchytaný. Dobrý signál ale je, jak Mandous zvládal eliminovat některé situace včasným výběhem.

Více hry, méně běhání

V Edenu dlouho dopředu věděli, že příprava bude specifická kvůli zápasům Evropské ligy. Roky zavedený koncept zimního soustředění, který z nadpoloviční většiny tvořilo běhání a zaměření se na kondici, tak šel do koše. Slávisté si tak běžecké plány plnili individuálně během svátků. „Než jsme odletěli, proběhlo v Edenu v podstatě to nejnáročnější, kde jsme si to ověřili,“ říkal asistent Zdeněk Houštecký.

Velice brzy se tak přesunulo k věcem, které mají fotbalisté nejradši – práci s míčem. Dá se tak očekávat, že Slavia vstoupí do jarní fáze ligové sezony trochu jinak, než v posledních letech. Zatímco v prvních únorových zápasech často hráči ještě často vydýchávali náročné běhy, které se kondičně promítly až do zbytku jara, nyní budou na jejich úkor rozehranější.