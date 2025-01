Uvnitř centrály VAR: Kolik mají sudí za zápas? A proč to tak dlouho trvá?

Tady se to děje. Ať už rozhodčí na hřišti udělá, nebo neudělá chybu, jeho verdikty vzápětí podrobně zkoumají videorozhodčí, jeho asistent a operátor. Do této sezony seděli všichni v maringotce přistavené nedaleko stadionu, nově řeší sporné okamžiky v centrále VAR na pražské Brumlovce. Její vybudování stálo společnost O2 TV přes padesát milionů korun. Jak prostředí sudích a jejich práce vypadají?

Proto to, do pytle, tak dlouho trvá.

Do pytle, proč to tak dlouho trvá? Otázka, která se opakuje pokaždé, když se hra na trávníku zastaví a všichni čekají na verdikt VARu. Poměrně často se tak děje v případě ofsajdu. Pak totiž nastává technická procedura, která prostě spolkne něco času. Vysvětluje ji VAR Jan Všetečka. „Nejprve musíte zkalibrovat hřiště,“ říká. To znamená, prostě řečeno, že čáry v počítači musí na milimetr sedět s čárami na hřišti. „I drobný rozchod na monitoru představuje decimetry ve skutečnosti,“ vysvětluje. Proto před zápasem kameraman sjede celé hřiště jedním záběrem, na jehož základě se potom snáze kalibruje.

Mladí chtějí vědět víc aneb Jak probíhá komunikace

Rozhodčí jde v půli ze hřiště a možná by chtěl vědět, zda některé situace posoudil dobře. Takové, do nichž VAR nemůže zasáhnout. Například, byla ta žlutá správně? Ten přímák, ze kterého padl gól, byl to vůbec faul? Proto se zeptá kolegů od videa na jejich názor. „Dělají to hlavně ti mladší, méně zkušení,“ přiznává Všetečka. Na to reaguje předseda komise rozhodčích Libor Kovařík. „My si ale přejeme, aby se to dělo co nejméně. Sice je to v danou chvíli může povzbudit, my ovšem chceme, aby z rozhodčích vyrůstaly osobnosti,“ říká.

I proto, že v době VARu platí, že hlavní rozhodčí je pán. I kdyby VAR byl stokrát přesvědčený, že má pravdu, nesmí sudího s píšťalkou tlačit do změny verdiktu. „My mu jenom nabízíme přezkoumání, zbytek je na něm.“

V poslední době někteří sudí nechávají hře velký spád, pouštějí ji až k hraně pravidel. Ale co když je vidění fotbalu mezi hlavní a VARem v tomto ohledu významně odlišné. „Může to být trochu problém. Ale hodně jsme pracovali na tom, aby rozhodčí byli co nejvíc sladění,“ říká Kovařík.

A mimochodem, jak hlavní bere, když video odhalí jeho chybu? „Když se mi to stalo poprvé, hodně mě to znejistělo. Ale teď to všichni bereme tak, že je lepší, když VAR opraví omyl,“ říká Všetečka z pozice hlavního.