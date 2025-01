Kostelník: bolest, krev, zuby. Kovář TOP gólman v Evropě, říká. Co Kinský?

V první lize odchytal 185 zápasů, se Spartou slavil mistrovský titul, zachytal si v evropských pohárech, reprezentaci i v Guatemale. „Tam jsem se ve čtyřiatřiceti letech naučil boční volej, což tady nikdo neznal. Jen mi to ukázalo, že inspirace se dá najít všude,“ vypráví Petr Kostelník. Kamarád Iva Viktora bohaté zkušenosti nyní předává v Mladé Boleslavi, kde má na starosti všechny brankáře od B týmu níž. Úloha mužů mezi tyčemi je pro něj srdeční záležitostí. Přiznává, že brankáři jsou prostě jiní, sví…

V čem třeba?

„Já brankařinu miluju. Dělám ji padesát let, je jenom jedna. Je to jedinečný adrenalin. Občas si zachytám i teď. Nedávno jsem chytal na Dukle a kamarád Günter Bittengel mě napálil z metru do držky. Nechtěl a hned se mi hrozně omlouval. Já mu říkal, že jsem rád, že mě trefil. Hned jsem si totiž připomněl, proč jsem ji začal dělat. Takový blázen jsem.“ (směje se)

Bolest je s tímto postem obecně úzce spojená, že?

„Přesně. Fascinuje mě, že se podíváte, jestli vám neteče krev, nevypadl vám zub, neřeknete půl slova a jedete dál. Bolest beru jako úděl řemesla. Jak mi začne někdo vyprávět, že ho bolí tohle a tamto, řeknu mu, ať tam neleze. Tak