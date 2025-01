Holec o Ewertonovi: Slavia udělala chybu! Jednička Baníku odmítla Řecko

Nad ztrátou Jakuba Markoviče, jehož si v zimní pauze stáhla Slavia, v Ostravě lomit rukama nemusí. Slovák Dominik Holec (30) je na roli jedničky připraven, sezení na lavičce nebylo nic pro něj. Zkušenosti má, kvalitu taky. Kdyby mladší kolega nezmizel, jde pryč on. „Směřovalo to k tomu, že odejdu,“ přiznává brankář, jenž v Polsku zažil fotbalového blázna Marka Papszuna a ve Zlatých Moravcích byl u začátků evropské kariéry Ewertona, současné hvězdy Baníku.

Ve třiceti letech chce stát každý týden v bráně. Dělat náhradníka Dominika Holce, rodáka z Českých Budějovic, neuspokojuje. Nyní přichází jeho šance, v Baníku rozjede jaro jako náhrada za Jakuba Markoviče. Přitom chybělo málo a chytá na jaře první řeckou ligu. „S jedním klubem jsem byl domluvený na podmínkách,“ líčí v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz gólman, jehož otec Peter působil v Bohemians či v Českých Budějovicích.

Takže nakonec to všechno dobře dopadlo.

„Ve fotbale se věci mění ze dne na den. Potkalo to i mě. Jsem rád, že jsem zůstal v Baníku. Věřím, že to bude prospěšné pro obě strany.“

Nebyla by pro vás atraktivnější štace v Řecku?

„Jsem hráč Baníku a přišel jsem sem proto, abych chytal. Polemizovat o tom, co by bylo lepší, teď není na místě. O odchodu jsem uvažoval jen kvůli tomu, že jsem seděl na lavičce. Ve třiceti letech se mi kariéra zkracuje, už nejsem nejmladší. Proto se hledalo řešení, a když se objevila nabídka z Řecka, komunikoval jsem o ní s vedením. Necítil jsem křivdu, zášť, ani naštvanost. Jen jsem uvažoval pragmaticky.“

Rozumím. Prostě nechcete dělat náhradníka.

„Chtěl jsem být v bráně co nejvíce. Na podzim byly výsledky a nevypadalo to, že by mělo dojít k nějaké změně. Asi k tomu ani nebyl důvod. Jsem v Baníku rád, chci pro něj odvést maximum. Necítil jsem se tady špatně ani dřív. Z každé pozice, kterou jsem měl, jsem se snažil pomoct mužstvu co nejvíce. Nyní ze všech stran slyším, že bych měl být po Markyho odchodu jednička. Ale člověk to musí dokazovat na každém tréninku, v každém zápase. Pokud se uspokojí, je to jeho smrt.