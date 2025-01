Boleslav chce bojovat o Evropu, shání náhradu za Kušeje. Co Ševčíkův post?

Podzim Mladé Boleslavi by se dal popsat jako úspěšný. V Chance Lize zůstávají Středočeši na šestém místě a udržet se ve skupině o titul je hlavním cílem pro jarní část soutěže. Tým se ale musí vypořádat se ztrátou klíčových hráčů Vasila Kušeje a Patrika Vydry. Náhradu za ofenzivní eso Kušeje přitom Boleslav stále nenašla. „Ještě máme místo pro dalšího hráče. Koukáme se po útočníkovi,“ odkryl majitel a prezident klubu David Trunda.

Nejproduktivnější hráč týmu, Vasil Kušej, se po velmi úspěšné první polovině sezony vydal zkusit štěstí do Slavie. Do klubové kasy za něj připlulo krásných 60 milionů korun, náhrada na post útočníka ale stále nepřichází. „Byl to náš klíčový hráč a je skoro nemožné ho nahradit. Jeho styl je naprosto unikátní. Zvládá obrovské množství sprintů ve vysoké intenzitě. Možná budeme muset něco změnit, ale nechceme přivádět hráče jen aby tu někdo byl. Potřebujeme kvalitu,“ komentoval situaci v předních řadách trenér Andreas Brännström.

Kromě Kušeje se boleslavští museli rozloučit také s Patrikem Vydrou, kterého si po úspěšném hostování stáhla zpět pražská Sparta. Letenský klub pak do Boleslavi posílá na jaro jiného nadějného mladíka – Michala Ševčíka. Tomu nevyšlo podle představ podzimní hostování v Norimberku, kde odehrál pouze 76 ligových minut, přičemž ani jednou nenastoupil v základní sestavě. „Musíme být opatrní, protože toho v poslední době mnoho neodehrál, na neděli ale bude připravený,“ řekl k jeho stavu kouč.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatele Přihlásit / Registrovat

Švédský stratég zatím není ani rozhodnutý, na jakém postu by případně mladík do zápasu naskočil. „Může nastupovat na kraji hřiště nebo jako desítka, což je asi jeho nejlepší pozice. Dáme mu pár dní na tréninku a uvidíme,“ sdělil Brännström.

Jeho kádr doplní ještě střední záložník Ylldren Ibrahimaj z norského Lillestrømu a také obránce Jetmir Haliti z polské Jagiellonie. Svého krajana tak trenér Brännström povede už ve čtvrtém klubu. „Je trochu jiný typ stopera než třeba Marek Suchý. Je velmi platný v rozehrávce a extrémně rychlý. Navíc dokáže zahrát stopera i na obou krajích obrany,“ popisoval jeho přednosti trenér.

„K profesionálnímu fotbalu se dostal až později. Nebyl v žádné vyhlášené akademii, ale hrál v nižších soutěžích. Svoje soupeře tam ale hodně převyšoval a my jsme se rozhodli ho vytáhnout do druhé švédské ligy. Tam se okamžitě stal nejlepším hráčem a koupilo ho od nás AIK Stockholm,“ popisoval Brännström jeho nevšední vstup do profesionálního fotbalu.

I s ním se Mladá Boleslav pokusí zopakovat úspěch z minulé sezony a zabojovat o evropské příčky. Na podzim se modro-bílí probojovali do základní skupiny Konferenční ligy a po dlouhých 17 letech si užili hlavní fázi některého z evropských pohárů. Navíc chybělo opravdu málo a mohli slavit i postup do vyřazovací fáze. „Na podzim to byla jízda. V lize jsme na dobré pozici. Chceme udržet místo ve skupině o titul a zabojovat o evropské poháry,“ motivoval před restartem soutěže kapitán Marek Suchý.

Pro něj bude velmi speciální hned první jarní kolo, kdy se představí na půdě pražské Slavie. „Má to zvláštní nádech. Ve Slavii jsem vyrůstal a je to pro mě speciální zápas,“ odhalil Suchý.